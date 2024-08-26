В Беларуси завершился сев озимого рапса

Хлебная копилка Беларуси продолжает пополняться. Более 7 миллионов 700 тысяч тонн зерна с учетом рапса собрали на это утро аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 6 с половиной миллионов от этого веса составляют зерновые и зернобобовые культуры. Их урожайность в среднем держится на уровне 32-х центнеров с гектара. Неплохой показатель. Что касается площадей, убрать осталось всего около 2 % полей со злаковыми.

Комбайнеры торопятся: жатву необходимо завершить в срок, поэтому работы на хлебных нивах кипят от зари до поздней ночи. В Минской области намолотили свыше 2 миллионов 100 тысяч тонн зерна нового урожая. 1 миллион 755 тысяч тонн собрали в гродненском регионе, а брестские хлеборобы замыкают тройку лидеров с показателем в 1,5 миллиона тонн. Пополняются закрома и вторым хлебом: свыше 15 тысяч тонн выкопали картофеля. Столько же собрано овощей. Приступили уже и к уборке кукурузы на силос, зеленый корм. Но думают аграрии не только о хлебе насущном. Уже заложена и основа будущего урожая: в стране завершился сев озимого рапса.