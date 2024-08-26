На что нацелен Указ о ремесленной деятельности? Анонс ток-шоу «По существу»

Почему псевдомастерам-народникам приготовиться? На что нацелен Указ о ремесленной деятельности? Как новые правила станут иммунитетом для культуры и кто должен будет заплатить по реальным налоговым счетам?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» эксперты, представители профильных ведомств, бизнеса и культурного сообщества соберутся, чтобы обсудить грядущие новации. Если у вас есть что добавить или спросить по теме, присоединяйтесь к разговору. Со стартом программы считывайте своим смартфоном с экрана телевизора QR-код. Он переадресует вас в чат трансляции на платформе YouTube, где вы можете задать свой вопрос, оставить комментарий.