«Никто не хотел уезжать». Воспоминания переселенца из Чернобыля о том самом дне катастрофы

Новости Беларуси. Последствия Чернобыля на себе ощутили не только ликвидаторы, но и люди, которым пришлось бросить дома, машины и домашних животных в Чернобыльской зоне и срочно эвакуироваться. Многих переселяли не сразу, а позже, но легче от этого не становилось. Жизнь приходилось начинать с чистого листа, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

137 тысяч жителей Гомельской области были вынуждены покинуть свои дома из-за чернобыльской катастрофы. На территории белорусской зоны отчуждения оказались заброшены 90 деревень. Многие дома просто сравняли с землей. Жителям почти ничего не разрешали вывозить с собой. Жизнь приходилось начинать с нуля в другой части страны.

Неофициальной столицей «белорусской Чернобыльщины» считается Брагин. Городской поселок стал «зоной с правом на отселение». Это значит, что остаться там можно было на свой страх и риск, однако многие жители населенного пункта все-таки предпочли уехать. Среди них была семья Сытенок. Алексею было восемь лет, когда его родители сообщили о вынужденном переезде в Минщину.

Алексей Сытенок:

У нас до самого Чернобыля было недалеко. В этот день мы сажали картошку, и летело очень много вертолетов. Моя тетя стояла и говорит: что-то случилось, просто так здесь летать не будут. Так и получилось. Никто не хотел уезжать. Много слез, сожалений. В итоге смена обстановки, что-то поменялось, пришлось находить новых друзей. Семью радушно принял поселок Чисть в Молодечненском районе. Здесь крупное строительное предприятие, которому как раз не хватало рабочей силы. Людей обеспечили жильем.

Вероника Сайко, корреспондент:

В 90-х поселку Чисть пришлось расшириться. Здесь массово строили жилье для переселенцев из загрязненной территории. Название поселка для них стало очень символичным.

Павел Филистович, председатель Чистинского сельисполкома:

Инфраструктура поселка позволяла принять новых жителей, поэтому новый дом, свою новую малую родину здесь нашли порядка 500 семей, которые приехали из Чернобыльской зоны. Это Наровля, Ветка, Припять. Люди поселились в основном островками – это улица Гастелло, улица Второй микрорайон, частично улица Богдановича. Семья Алексея обосновалась в Чисти всерьез и надолго. Воспоминания о родном городе навеяли медработники, которые во время пандемии в специальной униформе забирали больных коронавирусом.

Алексей Сытенок:

Такая идея есть, хочется заехать, но это уже по возможности. Кто-то ездит, кто-то не ездит. Я был проездом где-то в 2007 году. Город поменялся, не такой, как был в моем детстве.

О чернобыльской трагедии точно не забудет еще несколько десятков поколений. Нашей стране тоже нанесен огромный экономический урон. Чернобыль – пример человеческой халатности, и в первую очередь за нее ответила экология. Это урок, который нужно выучить и больше не повторять.