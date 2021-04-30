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Собрали мегаштатив для съёмки фильмов в открытом космосе. Юные робототехники из Логойского района победили на международном конкурсе

30 апреля 2021 15:06
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Новости Беларуси. Вячеслав Исаченко и Степан Журавлев – ученики из агрогородка Острошицы Логойского района, они стали победителями международных онлайн-соревнований по робототехнике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Собрали мегаштатив для съёмки фильмов в открытом космосе. Юные робототехники из Логойского района победили на международном конкурсе-1

Ребята лучшие в номинации «Самая невероятная конструкция». Они собрали мегаштатив для съемки фильмов в открытом космосе. Школьникам нужно было не просто представить работу, но и ответить на технические и теоретические вопросы. Жюри выделило острошицких ребят из сотни участников из разных стран.

Идею работы мальчишки придумали сами, робота собирали около недели, используя конструкторские задачи.

Собрали мегаштатив для съёмки фильмов в открытом космосе. Юные робототехники из Логойского района победили на международном конкурсе-4

Степан Журавлев, ученик Острошицкого учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
Увидели одну модель, она нам очень понравилась. Дальше я подумал о «Звездных войнах», тоже очень интересный фильм и тоже звездная тема. Собрали корабли, присоединили. Но когда они крутятся на одном месте, не очень интересно. Мы придумали сделать, чтобы весь мегаштатив крутился. Так и сделали.

Собрали мегаштатив для съёмки фильмов в открытом космосе. Юные робототехники из Логойского района победили на международном конкурсе-7

Вячеслав Исаченко, ученик Острошицкого учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
У нас были сложности, например, наш мегаштатив крутился и он мог упасть в любой момент. И мы тогда долго делали так, чтобы он не упал.

Собрали мегаштатив для съёмки фильмов в открытом космосе. Юные робототехники из Логойского района победили на международном конкурсе-10

Ксения Иванчикова, учитель Острошицкого учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
Жюри было поражено их конструкцией. Они рассказывали, что тут использовалось сразу несколько передач: и зубчатые, и ременные, и червячная, и рычаги, поступательно-вращательное движение. Обо всем их спрашивало жюри – они все отвечали. Они в курсе, потому что они сами это все делали. Мы все это изучаем. И, конечно, я считаю, что это очень полезный опыт публичных онлайн-выступлений, работы в команде.

В конкурсах ребята участвуют не впервые, и практически всегда у них призовые места.

# Роботы # общество # Степан Журавлев # Вячеслав Исаченко # Ксения Иванчикова # Фотофакт

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