Собрали мегаштатив для съёмки фильмов в открытом космосе. Юные робототехники из Логойского района победили на международном конкурсе

Новости Беларуси. Вячеслав Исаченко и Степан Журавлев – ученики из агрогородка Острошицы Логойского района, они стали победителями международных онлайн-соревнований по робототехнике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Вячеслав Исаченко и Степан Журавлев – ученики из агрогородка Острошицы Логойского района, они стали победителями международных онлайн-соревнований по робототехнике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ребята лучшие в номинации «Самая невероятная конструкция». Они собрали мегаштатив для съемки фильмов в открытом космосе. Школьникам нужно было не просто представить работу, но и ответить на технические и теоретические вопросы. Жюри выделило острошицких ребят из сотни участников из разных стран.
Идею работы мальчишки придумали сами, робота собирали около недели, используя конструкторские задачи.
Степан Журавлев, ученик Острошицкого учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
Увидели одну модель, она нам очень понравилась. Дальше я подумал о «Звездных войнах», тоже очень интересный фильм и тоже звездная тема. Собрали корабли, присоединили. Но когда они крутятся на одном месте, не очень интересно. Мы придумали сделать, чтобы весь мегаштатив крутился. Так и сделали.
Вячеслав Исаченко, ученик Острошицкого учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
У нас были сложности, например, наш мегаштатив крутился и он мог упасть в любой момент. И мы тогда долго делали так, чтобы он не упал.
Ксения Иванчикова, учитель Острошицкого учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
Жюри было поражено их конструкцией. Они рассказывали, что тут использовалось сразу несколько передач: и зубчатые, и ременные, и червячная, и рычаги, поступательно-вращательное движение. Обо всем их спрашивало жюри – они все отвечали. Они в курсе, потому что они сами это все делали. Мы все это изучаем. И, конечно, я считаю, что это очень полезный опыт публичных онлайн-выступлений, работы в команде.
В конкурсах ребята участвуют не впервые, и практически всегда у них призовые места.