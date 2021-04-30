Собрали мегаштатив для съёмки фильмов в открытом космосе. Юные робототехники из Логойского района победили на международном конкурсе

Новости Беларуси. Вячеслав Исаченко и Степан Журавлев – ученики из агрогородка Острошицы Логойского района, они стали победителями международных онлайн-соревнований по робототехнике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ребята лучшие в номинации «Самая невероятная конструкция». Они собрали мегаштатив для съемки фильмов в открытом космосе. Школьникам нужно было не просто представить работу, но и ответить на технические и теоретические вопросы. Жюри выделило острошицких ребят из сотни участников из разных стран. Идею работы мальчишки придумали сами, робота собирали около недели, используя конструкторские задачи.

Степан Журавлев, ученик Острошицкого учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:

Увидели одну модель, она нам очень понравилась. Дальше я подумал о «Звездных войнах», тоже очень интересный фильм и тоже звездная тема. Собрали корабли, присоединили. Но когда они крутятся на одном месте, не очень интересно. Мы придумали сделать, чтобы весь мегаштатив крутился. Так и сделали.

Вячеслав Исаченко, ученик Острошицкого учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:

У нас были сложности, например, наш мегаштатив крутился и он мог упасть в любой момент. И мы тогда долго делали так, чтобы он не упал.