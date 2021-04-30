«Люди понимают, что они не зря работали». Что говорили на открытии Республиканской доски почёта

Новости Беларуси. На площади Государственного флага в Минске чествовали тех, кто вносит значительный вклад в развитие государства. Все они удостоены чести занесения на Республиканскую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От медиков до свиноводов. В Витебске обновили и расширили областную Доску почета 30 апреля состоялось ее торжественное открытие.

Василий Свирид, председатель СПК имени Деньщикова:

Хозяйство сработало нормально. И самое главное – гордость нашего СПК – это люди, которые, несмотря ни на что, делали все для того, чтобы нормально сработать. Кадрами мы обеспечены по всем профилям. И самое главное – что у нас много молодежи.

Александр Балтенков, заместитель председателя Несвижского райисполкома:

Район развивается благодаря большой поддержке со стороны облисполкома, благодаря тем людям, тем труженикам, которые сегодня работают у нас, на Несвижской земле. Благодаря такой команде мы достигаем определенных результатов как в развитии промышленности, развитии сельского хозяйства, так и в развитии социальной сферы.

Сергей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:

Люди понимают, что они не зря работали. А другие предприятия увидят, что награждают их конкурентов – им будет к чему стремиться. Я считаю, что это очень важно для людей и для предприятий. А для их руководителей – тем более, потому что за ними стоят коллективы, им надо идти дальше, держать эту планку.