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«Люди понимают, что они не зря работали». Что говорили на открытии Республиканской доски почёта

30 апреля 2021 15:10
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Новости Беларуси. На площади Государственного флага в Минске чествовали тех, кто вносит значительный вклад в развитие государства. Все они удостоены чести занесения на Республиканскую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди понимают, что они не зря работали». Что говорили на открытии Республиканской доски почёта-1

От медиков до свиноводов. В Витебске обновили и расширили областную Доску почета

30 апреля состоялось ее торжественное открытие.

«Люди понимают, что они не зря работали». Что говорили на открытии Республиканской доски почёта-4

Василий Свирид, председатель СПК имени Деньщикова:
Хозяйство сработало нормально. И самое главное – гордость нашего СПК – это люди, которые, несмотря ни на что, делали все для того, чтобы нормально сработать. Кадрами мы обеспечены по всем профилям. И самое главное – что у нас много молодежи.

«Люди понимают, что они не зря работали». Что говорили на открытии Республиканской доски почёта-7

Александр Балтенков, заместитель председателя Несвижского райисполкома:
Район развивается благодаря большой поддержке со стороны облисполкома, благодаря тем людям, тем труженикам, которые сегодня работают у нас, на Несвижской земле. Благодаря такой команде мы достигаем определенных результатов как в развитии промышленности, развитии сельского хозяйства, так и в развитии социальной сферы.

«Люди понимают, что они не зря работали». Что говорили на открытии Республиканской доски почёта-10

Сергей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:
Люди понимают, что они не зря работали. А другие предприятия увидят, что награждают их конкурентов – им будет к чему стремиться. Я считаю, что это очень важно для людей и для предприятий. А для их руководителей – тем более, потому что за ними стоят коллективы, им надо идти дальше, держать эту планку.

«Люди понимают, что они не зря работали». Что говорили на открытии Республиканской доски почёта-13

2020 год стал сложным для медиков. Учитывая значимость работы в условиях пандемии, главой государства поддержано предложение дополнительно поощрить самоотверженный труд врачей – в номинации среди организаций здравоохранения занесены 14 победителей.

# Госнаграды # общество # Василий Свирид # Александр Балтенков # Сергей Митянский # Фотофакт

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