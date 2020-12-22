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Что такое единая база данных участников протестных акций? Рассказывает Юрий Назаренко

22 декабря 2020 15:19
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Новости Беларуси. От революции к террору. В МВД появилась единая база данных участников несанкционированных протестных акций. Решение о ее создании принято после событий 9 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что такое единая база данных участников протестных акций? Рассказывает Юрий Назаренко-1

Информационная система позволит в режиме реального времени и в масштабах целой страны обрабатывать информацию об участниках протестных движений.

Что такое единая база данных участников протестных акций? Рассказывает Юрий Назаренко-4

В МВД говорят, что правоохранителям такая база поможет работать на упреждение. В электронный банк данных заносится полный социальный портрет: пол, возраст, место рождения, работы или учебы. Таким образом, можно проанализировать не только действия отдельно взятого нарушителя, но и разглядеть общий портрет участников беспорядков.

Что такое единая база данных участников протестных акций? Рассказывает Юрий Назаренко-7

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел начальник милиции общественной безопасности:
Главой государства была поставлена такая задача, когда меня назначали на должность первого заместителя, начальником милиции общественной безопасности, конкретная задача по восстановлению общественного порядка в Республике Беларусь.

В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно Административному кодексу.

Что такое единая база данных участников протестных акций? Рассказывает Юрий Назаренко-10

В базу уже внесены данные задержанных во время незаконных акций, а также пользователи радикальных чатов, администраторы ряда Telegram-каналов. Система способна в автоматическом режиме готовить отчеты по участникам беспорядков.

# Акции протеста # общество # Юрий Назаренко # Фотофакт

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