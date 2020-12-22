Что такое единая база данных участников протестных акций? Рассказывает Юрий Назаренко

Новости Беларуси. От революции к террору. В МВД появилась единая база данных участников несанкционированных протестных акций. Решение о ее создании принято после событий 9 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информационная система позволит в режиме реального времени и в масштабах целой страны обрабатывать информацию об участниках протестных движений.

В МВД говорят, что правоохранителям такая база поможет работать на упреждение. В электронный банк данных заносится полный социальный портрет: пол, возраст, место рождения, работы или учебы. Таким образом, можно проанализировать не только действия отдельно взятого нарушителя, но и разглядеть общий портрет участников беспорядков.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности:

Главой государства была поставлена такая задача, когда меня назначали на должность первого заместителя, начальником милиции общественной безопасности, конкретная задача по восстановлению общественного порядка в Республике Беларусь.

В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно Административному кодексу.