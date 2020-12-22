В Минске задержали нелегального продавца стеклоомывающей жидкости. Изъято более 500 литров

Новости Беларуси. Сотрудники милиции задержали мужчину с поличным при попытке продать более 500 литров стеклоомывающей жидкости. Им оказался 21-летний неработающий минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жидкость он продавал без каких-либо документов недалеко от проезжей части. Общая стоимость изъятой продукции составила более 200 рублей.