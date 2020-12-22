Биоупаковка из перьев и система «Электронный доктор». Свои «100 идей для Беларуси» представила молодёжь

Новости Беларуси. Молодежь Минской области представила свои проекты на областном этапе национального конкурса «100 идей для Беларуси». Он прошел в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди инновационных идей – биоупаковка из перьев для пищевой промышленности, макет с основами энергосбережения и принципом действия солнечных батарей, а также система «Электронный доктор». Традиционно инновационные проекты и разработки оценивал экспертный совет.

Михаил Лебедько, ученик СШ № 2 Городеи:

Мы создали специальное программное обеспечение, то есть приложение и сайт краеведческий по городскому поселку Городея.

Начинаем путешествие. Давайте выберем вокзал. Здесь в сжатой форме отображена вся информация, которую мы смогли найти. Также в приложении есть аудирование.