Биоупаковка из перьев и система «Электронный доктор». Свои «100 идей для Беларуси» представила молодёжь

Новости Беларуси. Молодежь Минской области представила свои проекты на областном этапе национального конкурса «100 идей для Беларуси». Он прошел в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежь Минской области представила свои проекты на областном этапе национального конкурса «100 идей для Беларуси». Он прошел в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В областной финал вошли 36 разработок различных направлений юных ученых из 11 районов.
Среди инновационных идей – биоупаковка из перьев для пищевой промышленности, макет с основами энергосбережения и принципом действия солнечных батарей, а также система «Электронный доктор». Традиционно инновационные проекты и разработки оценивал экспертный совет.
Михаил Лебедько, ученик СШ № 2 Городеи:
Мы создали специальное программное обеспечение, то есть приложение и сайт краеведческий по городскому поселку Городея.
Начинаем путешествие. Давайте выберем вокзал. Здесь в сжатой форме отображена вся информация, которую мы смогли найти. Также в приложении есть аудирование.
Анна Тихонович, ученица СШ № 23 Борисова:
Имитируем разлив нефти по поверхности воды. Высыпаем наш сорбент рогоз и убираем. Как вы можете заметить, рогоз собрал всю нефть с поверхности воды. Мы предлагаем установить на каких-то промышленных заводах фильтры из рогоза для спуска сточных вод.
Никита Максимович, ученик Рассветовской средней школы Клецкого района:
Например, мы нажмем на «Проверку зрения». Данный проект включает в себя стандартную таблицу по проверке зрения. Изначально изображение имеет вид 100 %, далее оно будет постепенно уменьшаться. Если глаз видит букву и может ее определить, нажимается кнопка «А», если же нет, то кнопка «Б». Далее идет подсчет правильных и неправильных ответов, после чего определяется уровень зрения.
Все авторы получили ценные подарки, а проекты-победители будут представлены в национальном финале конкурса.
Напомним, «100 идей для Беларуси» – базовый стартап для развития движения молодых ученых, изобретателей и рационализаторов. Это отличная возможность заявить о себе и получить помощь в развитии авторского проекта.