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Новые граффити появились в Столбцах. Кого нарисовал художник?

22 декабря 2020 14:59
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Новости Беларуси. Креативно и современно. В Столбцах появились новые граффити, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Арт-рисунки разместились на фасадах двух высотных домов по улице Машиностроителей.

На них изображены прототипы реальных людей, которых случайно на улицах встретил автор граффити Евгений Литвинов.

Новые граффити появились в Столбцах. Кого нарисовал художник?-1

Художник работал исключительно акриловыми красками. Кстати, жилые дома, на которых нарисованы муралы, строятся.

Новые граффити появились в Столбцах. Кого нарисовал художник?-4

К новогодним праздникам новоселы получат ключи от квартир.

Новые граффити появились в Столбцах. Кого нарисовал художник?-7

Денис Щерба, прораб строительной компании «Пуховичское МПМК-14»:
Дома, которые мы строим, стараемся украсить, чтобы они не были обычными, скучными, чтобы была в них изюминка какая-то. Эти дома не стали исключением. Так как у них очень выгодное расположение друг относительно друга, планировали, чтобы было продолжение одного рисунка относительно другого.

Новые граффити появились в Столбцах. Кого нарисовал художник?-10

Кроме того, на одном из торцов здания создан мурал на социальную тематику. Инициатор идеи – местный отдел по чрезвычайным ситуациям. Таким образом спасатели обращают внимание на правила пожарной безопасности.

# Граффити # общество # Денис Щерба # Евгений Литвинов # Фотофакт

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