Новые граффити появились в Столбцах. Кого нарисовал художник?

Новости Беларуси. Креативно и современно. В Столбцах появились новые граффити, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Арт-рисунки разместились на фасадах двух высотных домов по улице Машиностроителей.

Денис Щерба, прораб строительной компании «Пуховичское МПМК-14»:

Дома, которые мы строим, стараемся украсить, чтобы они не были обычными, скучными, чтобы была в них изюминка какая-то. Эти дома не стали исключением. Так как у них очень выгодное расположение друг относительно друга, планировали, чтобы было продолжение одного рисунка относительно другого.