Новые граффити появились в Столбцах. Кого нарисовал художник?
Новости Беларуси. Креативно и современно. В Столбцах появились новые граффити, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Арт-рисунки разместились на фасадах двух высотных домов по улице Машиностроителей.
На них изображены прототипы реальных людей, которых случайно на улицах встретил автор граффити Евгений Литвинов.
Художник работал исключительно акриловыми красками. Кстати, жилые дома, на которых нарисованы муралы, строятся.
К новогодним праздникам новоселы получат ключи от квартир.
Денис Щерба, прораб строительной компании «Пуховичское МПМК-14»:
Дома, которые мы строим, стараемся украсить, чтобы они не были обычными, скучными, чтобы была в них изюминка какая-то. Эти дома не стали исключением. Так как у них очень выгодное расположение друг относительно друга, планировали, чтобы было продолжение одного рисунка относительно другого.
Кроме того, на одном из торцов здания создан мурал на социальную тематику. Инициатор идеи – местный отдел по чрезвычайным ситуациям. Таким образом спасатели обращают внимание на правила пожарной безопасности.