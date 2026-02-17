Что такое бардовская песня и в чём секрет её популярности? Пообщались с Анатолием Длусским

Гитара – любимый инструмент многих поколений. В чем же секрет ее популярности в век цифровых технологий и разнообразия музыкальных жанров? Рассказал наш гость.

Анатолий Длусский, актер театра и кино, автор и исполнитель песен:

Я вам скажу, когда я два года вел передачу на БТ-3 «Подых струн». Ко мне приходили барды, редакторы всегда писали текст. Я должен был спрашивать вначале, жива ли авторская бардовская песня. Но это было где-то месяца два, я потом сказал, уберите, потому что это так прост ответ. Пока есть гитара, пока человек пишет стихи, она будет всегда – бардовская, авторская песня. Но я больше отношусь к актерской песне.

Юлия Самусенко, ведущая:

А что важнее: текст или музыка?

Анатолий Длусский:

По большому счету, конечно, текст. А если ты попал в текст еще музыкально, это хорошо, когда ты сам пишешь и стихи, и музыку.

Александра Каштанова:

Мы знаем, что 25 февраля будет большой концерт. Расскажите подробнее об этом мероприятии.

Анатолий Длусский:

Это будет концерт в Верхнем городе в зале. 25 февраля. Это будет такая бардовская и актерская песня. Хороший, мне кажется, душевный разговор. Поэтому совместили бардовскую и актерскую песни. И я думаю, что это будет душевный разговор. Я говорю, что этого очень не хватает. Поэтому приходите, мы будем рады.