«У нас народная армия» – Григорий Азарёнок о главных идеях фильма «Душа защитника»

Александр Стасевич, ведущий: Григорий, мы поздравляем вас с выходом фильма. Расскажите, какая главная идея? Показать душу защитника, как это сделать? Как вы к этому пришли?

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Нам когда-то сказали, что свершился конец истории. Что такое конец истории? Это не просто, значит, восторжествовала какая-то одна политическая модель или одна идеология, но восторжествовало во всем мире якобы общество потребления. То есть больше не нужны люди, которые совершают подвиги, идут на свершение, люди, для которых есть что-то более важное, чем покупка новой модели айфона. Но есть другие люди, есть люди, защитники, есть люди, которые олицетворяют вековые качества нашего народа, те люди, которые выбирают своей профессией Родину защищать, а это значит – в случае чего и отдать свою жизнь. Вот об этом и надо было рассказать нашим зрителям.

Александра Каштанова, ведущая:

Вы упомянули, что в картине хотели показать своих героев вне рабочих кадров. Расскажите, как открыть человека, который привык работать всегда на полном контроле, когда служебная дисциплина превыше всего, как раскрыть этот образ?

Григорий Азаренок:

Нормально, у нас же народная армия, там служат такие же люди, как и сидят сейчас у телевизоров, как работают в Минске, в областных городах или в нашей деревне и так далее. Это же все наши люди. И поэтому у них такие же мечты, такие же желания, такие же свершения, такие же семьи, но только немножко в особых условиях.



Мы зашли к ним домой, мы зашли к ним в нерабочей атмосфере, поговорили об их семье, поговорили об их мечтах, постарались это показать. У нас принципиально отличается от других стран тем, что у нас не армия наемников, а армия наших детей, сыновей, отцов, мужей, которые и есть наш собственный народ.

Александр Стасевич:

Если бы нам пришлось описать душу защитника одним предложением, какое бы оно было?

Григорий Азаренок:

Служение. Есть только две работы, которые называют службой. Это воинская и монашеская. Поэтому об этом надо всегда думать, говорить.