Что способствует образованию кариеса – объяснила стоматолог

Кариес – одна из самых частых и коварных проблем. Его проявление связано со сложным взаимодействием бактерий и питательных веществ, создающих благоприятную среду для разрушения зубной эмали и десен.

Наталья Грицкевич, врач-стоматолог медицинского центра «Нордин»:

Разрушение происходит под воздействием кислот, которые вырабатывают микроорганизмы. Точнее, стрептококки мутанс. Вырабатывают они эти кислоты из углеводов, которые попадают к нам в полость рта в течение дня.

Бактерии выделяют кислоту, которая постепенно растворяет минералы зубной эмали – твердое покрытие, защищающее внутренние структуры зуба. Со временем, если кислотная среда сохраняется, образуются микротрещины и полости, характерные для кариеса.

Наталья Грицкевич:

Наиболее вредны для зубов напитки и продукты, которые содержат большое количество сахара. И тут имеет большое значение кратность приема пищи. Стоматологи считают приемом пищи не только завтрак, обед и ужин, а любые перекусы, которые содержат сахар, и любые напитки, кроме воды, которые тоже содержат сахар. Каждый раз, когда сахар попадает на твердые ткани зуба, стрептококки начинают ферментировать эти сахара. Выделяется кислота, которая со временем разрушает эмаль зубов, а затем и дентин.