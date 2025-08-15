Что способствует образованию кариеса – объяснила стоматолог

Кариес – одна из самых частых и коварных проблем. Его проявление связано со сложным взаимодействием бактерий и питательных веществ, создающих благоприятную среду для разрушения зубной эмали и десен.
Кариес – одна из самых частых и коварных проблем. Его проявление связано со сложным взаимодействием бактерий и питательных веществ, создающих благоприятную среду для разрушения зубной эмали и десен.
Наталья Грицкевич, врач-стоматолог медицинского центра «Нордин»:
Разрушение происходит под воздействием кислот, которые вырабатывают микроорганизмы. Точнее, стрептококки мутанс. Вырабатывают они эти кислоты из углеводов, которые попадают к нам в полость рта в течение дня.
Бактерии выделяют кислоту, которая постепенно растворяет минералы зубной эмали – твердое покрытие, защищающее внутренние структуры зуба. Со временем, если кислотная среда сохраняется, образуются микротрещины и полости, характерные для кариеса.
Наталья Грицкевич:
Наиболее вредны для зубов напитки и продукты, которые содержат большое количество сахара. И тут имеет большое значение кратность приема пищи. Стоматологи считают приемом пищи не только завтрак, обед и ужин, а любые перекусы, которые содержат сахар, и любые напитки, кроме воды, которые тоже содержат сахар. Каждый раз, когда сахар попадает на твердые ткани зуба, стрептококки начинают ферментировать эти сахара. Выделяется кислота, которая со временем разрушает эмаль зубов, а затем и дентин.
Недостаток гигиены полости рта – еще один важный фактор. Скопления зубного налета превращаются в зубной камень и служат отличной средой для размножения микроорганизмов. Курение и употребление алкоголя также ухудшают состояние зубной эмали, снижая ее сопротивляемость кислотам и замедляя восстановление тканей.
Наталья Грицкевич:
Хуже всего, если человек, например, за просмотром сериала сидит и весь вечер ест, например, чипсы, которые прилипают к тканям зуба, длительное время находятся в полости рта и таким образом быстрее провоцируют развитие кариеса. Также вредны для зубов сладкие продукты, которые имеют именно липкую консистенцию и тоже длительно находятся в ротовой полости. Например, ириски, конфеты, шоколадная паста.
Газированные напитки и сладкие соки также считаются опасными для зубов, так как кислоты в них разъедают эмаль и увеличивают риск разрушения. Белый хлеб и изделия из белой муки содержат быстрые углеводы, которые превращаются в сахар в полости рта. Постоянное употребление таких продуктов создает источник питания для бактерий и также способствует образованию кислот, вызывающих кариес.
Наталья Грицкевич:
Полезны для зубов продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов, то есть мясо, орехи, сыры, особенно твердые виды сыра. Итальянские мамы даже используют корку от пармезана в качестве прорезывателя для ребенка, давая ребенку грызть ее, когда у него есть неприятные ощущения во время прорезывания постоянных зубов.
Цитрусовые или сухофрукты тоже могут способствовать развитию кариеса из-за высокого содержания естественных сахаров. Хоть эти продукты и считаются полезными, их кислая природа требует аккуратного потребления и тщательной гигиены полости рта. Чем раньше выявлен и устранен очаг поражения, тем проще предотвратить тяжелое разрушение зуба и необходимость дорогостоящего лечения. Помните, красота улыбки и здоровье полости рта в наших руках.
*На правах рекламы.