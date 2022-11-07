Максим Рыженков на открытии ледовой арены в Жлобине: для хоккея это будет очень серьёзный импульс в развитии

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают годовщину Октябрьской революции. К знаменательной дате принято открывать знаковые и необходимые стране объекты. Детские сады, спортивные залы, мосты, поликлиники и больницы – на карте страны появляются десятки новых или реконструированных объектов, которые делают жизнь комфортнее и легче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жлобине 7 ноября открыли новую ледовую арену на 500 зрительских мест. Райцентр стал единственным городом в Гомельской области, на территории которого находится сразу два таких сооружения. Площадка станет тренировочной базой для хоккеистов. В районе активно развивается этот вид спорта. Местная команда «Металлург» – действующий чемпион Беларуси, чем вдохновляет десятки детей становиться на лед. Благодаря новой арене спортивное движение получит новый импульс.

Данила Исаенко, вратарь хоккейного клуба «Белсталь»:

Я думаю, это очень знаменательное событие для жлобинского хоккея и для хоккея Беларуси в целом. И для самого Жлобина. Открытие ледового дворца очень будет полезно для развития молодежи.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Такого серьезного инфраструктурного проекта много где еще поискать. У нас не все области вот так в одном месте, концентрировано имеют такую хорошую спортивную базу, которая позволяет всем видам спорта использовать возможности, для себя находя какие-то элементы в каждом из вот этих объектов. Поэтому для Жлобина, я думаю, прежде всего для хоккея, это будет очень серьезный такой импульс в развитии.