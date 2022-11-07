Прямой эфир

Максим Рыженков на открытии ледовой арены в Жлобине: для хоккея это будет очень серьёзный импульс в развитии

07 ноября 2022 12:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают годовщину Октябрьской революции. К знаменательной дате принято открывать знаковые и необходимые стране объекты. Детские сады, спортивные залы, мосты, поликлиники и больницы – на карте страны появляются десятки новых или реконструированных объектов, которые делают жизнь комфортнее и легче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков на открытии ледовой арены в Жлобине: для хоккея это будет очень серьёзный импульс в развитии-1

В Жлобине 7 ноября открыли новую ледовую арену на 500 зрительских мест. Райцентр стал единственным городом в Гомельской области, на территории которого находится сразу два таких сооружения. Площадка станет тренировочной базой для хоккеистов. В районе активно развивается этот вид спорта. Местная команда «Металлург» – действующий чемпион Беларуси, чем вдохновляет десятки детей становиться на лед. Благодаря новой арене спортивное движение получит новый импульс.

Максим Рыженков на открытии ледовой арены в Жлобине: для хоккея это будет очень серьёзный импульс в развитии-4

Данила Исаенко, вратарь хоккейного клуба «Белсталь»:
Я думаю, это очень знаменательное событие для жлобинского хоккея и для хоккея Беларуси в целом. И для самого Жлобина. Открытие ледового дворца очень будет полезно для развития молодежи.

Максим Рыженков на открытии ледовой арены в Жлобине: для хоккея это будет очень серьёзный импульс в развитии-7

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Такого серьезного инфраструктурного проекта много где еще поискать. У нас не все области вот так в одном месте, концентрировано имеют такую хорошую спортивную базу, которая позволяет всем видам спорта использовать возможности, для себя находя какие-то элементы в каждом из вот этих объектов. Поэтому для Жлобина, я думаю, прежде всего для хоккея, это будет очень серьезный такой импульс в развитии.

Максим Рыженков на открытии ледовой арены в Жлобине: для хоккея это будет очень серьёзный импульс в развитии-10

Дополнительный лед разгрузит основную хоккейную площадку. Сюда переедут три младшие группы Центра олимпийского резерва Жлобина, для которых новый каток станет тренировочной базой и местом проведения соревнований. На сборы приглашают и команды из других городов. Кроме того, в перспективе на базе арены планируют открыть секцию для фигуристов и проводить массовые катания для горожан и гостей города.

# Социальная инфраструктура # общество # Данила Исаенко # Максим Рыженков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В направлении трещины». Лукашенко показал Баскову, как правильно рубить дрова
07 ноября 2022 12:00

«В направлении трещины». Лукашенко показал Баскову, как правильно рубить дрова

Гендиректор СТВ на чемпионате по колке дров: у нас команда, которая рубит не только топором, но и пером в эфире
07 ноября 2022 11:37

Гендиректор СТВ на чемпионате по колке дров: у нас команда, которая рубит не только топором, но и пером в эфире

Перцов на чемпионате по колке дров: это активность, которая сплачивает журналистов из разных СМИ
07 ноября 2022 11:13

Перцов на чемпионате по колке дров: это активность, которая сплачивает журналистов из разных СМИ