Тако с колбасками. Готовим завтрак по-мексикански

Лена Климук, кулинар:
Приготовим завтрак в мексиканском стиле – тако с колбасками.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим завтрак в мексиканском стиле – тако с колбасками.
Нам понадобятся небольшие тортильи, сосиски, немного йогурта, томаты, свежий базилик и горчица. Нарежем все продукты и подготовим их для начинки в тортилью. Нарежем небольшими кусочками сосиски. Подготовим сыр – натрем на небольшую терку.
И на мелкие кружочки нарежем томаты черри. Если у вас большие томаты, можно нарезать мелким кубиком. Мелко порубим базилик.
Берем тортилью, присыпаем сыром одну половинку, второй будем закрывать.
Теперь сосиски, томаты, немного греческого йогурта, совсем чуть-чуть горчицы и свежая зелень. Закрываем все половинкой тортильи. Перекладываем на противень.
Духовка уже разогрета до 200 градусов. Отправляем тако прогреваться до расплавления сыра.
Сыр расплавился, все прогрелось, и мы достаем тако из духовки. Сервируем на тарелку. Сверху можно украсить небольшим количеством йогурта и веточкой свежего базилика. Завтрак готов.
*На правах рекламы.