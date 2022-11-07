Тако с колбасками. Готовим завтрак по-мексикански

Лена Климук, кулинар:

Приготовим завтрак в мексиканском стиле – тако с колбасками.

Нам понадобятся небольшие тортильи, сосиски, немного йогурта, томаты, свежий базилик и горчица. Нарежем все продукты и подготовим их для начинки в тортилью. Нарежем небольшими кусочками сосиски. Подготовим сыр – натрем на небольшую терку.

И на мелкие кружочки нарежем томаты черри. Если у вас большие томаты, можно нарезать мелким кубиком. Мелко порубим базилик.

Берем тортилью, присыпаем сыром одну половинку, второй будем закрывать.

Теперь сосиски, томаты, немного греческого йогурта, совсем чуть-чуть горчицы и свежая зелень. Закрываем все половинкой тортильи. Перекладываем на противень.

Духовка уже разогрета до 200 градусов. Отправляем тако прогреваться до расплавления сыра.