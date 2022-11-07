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Тако с колбасками. Готовим завтрак по-мексикански

07 ноября 2022 12:36
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим завтрак в мексиканском стиле – тако с колбасками.

Тако с колбасками. Готовим завтрак по-мексикански-1

Нам понадобятся небольшие тортильи, сосиски, немного йогурта, томаты, свежий базилик и горчица. Нарежем все продукты и подготовим их для начинки в тортилью. Нарежем небольшими кусочками сосиски. Подготовим сыр – натрем на небольшую терку.

Тако с колбасками. Готовим завтрак по-мексикански-4

И на мелкие кружочки нарежем томаты черри. Если у вас большие томаты, можно нарезать мелким кубиком. Мелко порубим базилик.

Тако с колбасками. Готовим завтрак по-мексикански-7

Берем тортилью, присыпаем сыром одну половинку, второй будем закрывать.

Тако с колбасками. Готовим завтрак по-мексикански-10

Теперь сосиски, томаты, немного греческого йогурта, совсем чуть-чуть горчицы и свежая зелень. Закрываем все половинкой тортильи. Перекладываем на противень.

Тако с колбасками. Готовим завтрак по-мексикански-13

Духовка уже разогрета до 200 градусов. Отправляем тако прогреваться до расплавления сыра.

Тако с колбасками. Готовим завтрак по-мексикански-16

Сыр расплавился, все прогрелось, и мы достаем тако из духовки. Сервируем на тарелку. Сверху можно украсить небольшим количеством йогурта и веточкой свежего базилика. Завтрак готов.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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