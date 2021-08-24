Что рассказал Сергей Лебедев о заседании Совета глав государств СНГ в Минске?

Здесь же определили повестку предстоящих встреч, в том числе на высшем уровне. 2021 год важный для организации: в декабре Содружеству – 30 лет. Сейчас идет подготовка. Главное на данный момент – государства остались вместе, удалось сохранить и укрепить интеграцию в объединении. Сегодня, в частности, озвучили и повестку предстоящего Совета глав государств Содружества и руководителей МИД. Встречи пройдут в Минске в середине октября.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Сейчас все идет к тому, чтобы провести эти встречи в очном формате. На это настроено руководство Беларуси, Исполком СНГ поддерживает это стремление, пока возражений ни от одного из государств мы не получили относительно проведения встречи в очном формате. Мы очень надеемся, что эти планы осуществятся. И мы надеемся, что сегодня уже практически в окончательном варианте будут согласованы вопросы, которые предстоит обсудить и министрам иностранных дел, и главам государств СНГ. В их числе принятие заявления о 30-летии Содружества Независимых Государств. Кроме того, целый ряд вопросов и на заседании Совета министров иностранных дел и на заседании Совета глав государств будут посвящены различным аспектам культурного сотрудничества в гуманитарной сфере, в политической сфере.