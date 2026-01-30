Что происходит с сознанием подростка, который употребляет наркотики – узнали у врача

Алексей Александров, главный врач МОКЦ «Психиатрия-наркология»:

Наверное, я бы разделил все-таки на несколько аспектов эти изменения. Наверное, сам по себе наркотик как опьяняющее вещество, потому что изменяет сознание. Меняет его в двух направлениях. С одной стороны, человек перестает контролировать те достаточно высокие моральные вещи, ценности, которые есть. Он легче идет на вещи, которые не стал, наверное, делать, исходя из нашего с вами в него вклада – образования, воспитания. С другой стороны, из-за этих измененных состояний, в принципе, его психика в какой-то момент оказывается по сути в психозе. Когда под действием наркотика меняется состояние, человек способен в том числе на поступки, которые иногда заканчиваются попросту смертью. То есть он не оценивает степень риска – садится за руль, идет на крышу. Помещает себя, сейчас холодно, в легкую одежду и выходит на улицу. Может погибнуть либо подвергнуть риску других людей, что тоже немаловажно. При хроническом употреблении изменяются не только какие-то моральные качества, об этом часто говорится, но на самом деле меняется и психика. Вызывают хронические изменения психики, которые, в принципе, если говорить уже таким психиатрическим языком по сути похожи на тяжелые психозы. Это особенно важно, когда эти так называемые легкие наркотики употребляют дети, подростки в 10, 14, 16 лет. В дальнейшем уже к службе в армии – в армии служить, может, окажется некому. Потому что будет уже болезнь психическая. Уже наркотики будут не нужны.

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