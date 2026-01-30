20 тысяч камер на жилых домах Минска – инициативу обсудили с депутатом Мингорсовета

О безопасности на улице, работе, в школе и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Установка 20 тысяч камер во дворах Минска. Вы как депутат, как человек, который ежедневно на связи с жителями своего округа, считаете ли такую инициативу полезной?