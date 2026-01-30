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20 тысяч камер на жилых домах Минска – инициативу обсудили с депутатом Мингорсовета

30 января 2026 15:49
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О безопасности на улице, работе, в школе и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Установка 20 тысяч камер во дворах Минска. Вы как депутат, как человек, который ежедневно на связи с жителями своего округа, считаете ли такую инициативу полезной?

20 тысяч камер на жилых домах Минска – инициативу обсудили с депутатом Мингорсовета-2

Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов:
Безусловно, полезная эта инициатива, потому что видеонаблюдение помогает нам обеспечить ту самую безопасность как для граждан, так для их имущества. Также для таких структур как ЖКХ, например. Возьмем даже простые вопросы вывоза отходов либо, наоборот, складирование этих отходов. Потому что как раз таки сотрудники ЖКХ часто с этим сталкиваются и не могут понять вообще, кто из жильцов все это утворил во дворе. Поэтому такая инициатива очень будет полезна для всех.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Эллада Власенко # Видеонаблюдение

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