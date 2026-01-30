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Тревожные кнопки и металлоискатели – как организована система безопасности в гимназии № 15 Минска

30 января 2026 15:51
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О безопасности на улице, работе, в школе и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Давайте поговорим о безопасности детей на примере вашей гимназии № 15, которой вы руководите. Какие системы видео наблюдения используются у вас? Какие зоны охвачены? Какие дополнительные меры безопасности еще реализованы в гимназии – пропускной режим, охрана, тревожные кнопки? Достаточно ли их?

Тревожные кнопки и металлоискатели – как организована система безопасности в гимназии № 15 Минска-2

Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов:
Сегодня территория гимназии – это вообще абсолютно безопасное место. Потому что сегодня в гимназии и по периметру установлено 24 камеры. Они охватывают все самые сложные участки – это коридоры, холлы, спортивный зал, столовая наша, гардероб, где очень много детей, входная группа, стадион. То есть все, что необходимо, все охвачено видеонаблюдением. Оно имеет звуковой еще микрофон для того, чтобы в случае чего можно было услышать разговор, потому что такие вопросы тоже иногда возникают. Что касается турникетов, то сегодня обеспечивают охрану нашего учреждения Департамент охраны. Конечно, сотрудники Департамента охраны имеют тревожные кнопки, металлоискатели и видеорегистраторы. При входе в учреждение образования у нас такой двойной контроль. Это домофонная система, когда ребенок, имея карточку – одну карту, он входит сначала в гимназию, потом проходит через турникет. То родители могут только через домофон попасть в зону ожидания и подождать своего ребенка.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Эллада Власенко # Школы Беларуси

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