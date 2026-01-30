Тревожные кнопки и металлоискатели – как организована система безопасности в гимназии № 15 Минска

О безопасности на улице, работе, в школе и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Давайте поговорим о безопасности детей на примере вашей гимназии № 15, которой вы руководите. Какие системы видео наблюдения используются у вас? Какие зоны охвачены? Какие дополнительные меры безопасности еще реализованы в гимназии – пропускной режим, охрана, тревожные кнопки? Достаточно ли их?