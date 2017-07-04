Ян Маерс о своих учителях: «Привили фанатичную любовь к музыке, которая оставляет в профессии, несмотря на все «но»

Новости Беларуси. Певец поблагодарил преподавателей во время ток-шоу «Что происходит».

Ян Маерс, певец, телеведущий, автор песен:

Я – тоже дитя Советского Союза, и рос в перестройку. И нужно говорить спасибо нашим учителям. Я думаю, мои коллеги-музыканты понимают, о чём я говорю, я про музыкальную школу. В Слуцке около 80 тысяч населения (я родом из Слуцка), одна музыкальная школа, и учителя на своей работе умеют привить детям, таким, как я, любовь к музыке фанатичную, которая потом по жизни оставляет меня в этой профессии, несмотря на все «но», которые в ней есть. Финансовые «но», моральные «но», какие-то эмоциональные «но». И вот этим людям нужно гвоорить спасибо.