В 2024 году республику посетили более 5 миллионов человек – о развитии туризма в Беларуси поговорили с экспертом

«Калі ласка, калі ласка ў хату!» Эти строки Петруся Бровки отражают суть нашего народа – радушного, гостеприимного. Белорусы с открытой душой встречают гостей нашей страны. Возможно, именно поэтому наше государство столь популярно среди туристов. Что немаловажно, приезжая к нам однажды, путешественники возвращаются вновь. О том, как будет развиваться белорусский туризм, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Алексей Русакевич, директор ГУ «Информационно-туристический центр «Минск»:

Динамично развивается туризм. Опять же, мы видим это и по притоку туристов. То есть за 2024 год в гостиницах города разместились более миллиона человек. Опять же, если говорить по республике, то, согласно данным Минспорта, республику посетили более 5 миллионов человек. То есть туристические потоки растут, развивается гостиничный бизнес, сфера гостеприимства. Поэтому в городе сегодня 57 гостиниц, 14 аналогичных средств размещения с единовременной вместимостью более 12,5 тысячи мест. Опять же, порядка тысячи индивидуальных мест размещения. Сегодня в городе создана современная инфраструктура гостеприимства. Мы готовы принять как индивидуального туриста, так и большие международные делегации, концертные туры, спортивные мероприятия.

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