Что делает промышленный туризм таким популярным – ответили специалисты

«Калі ласка, калі ласка ў хату!» Эти строки Петруся Бровки отражают суть нашего народа – радушного, гостеприимного. Белорусы с открытой душой встречают гостей нашей страны. Возможно, именно поэтому наше государство столь популярно среди туристов. Что немаловажно, приезжая к нам однажды, путешественники возвращаются вновь. О том, как будет развиваться белорусский туризм, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Россия, Китай и страны СНГ – об иностранных туристах в Беларуси рассказал специалист. Юлия Алексеюк, ведущая:

Промышленный туризм достаточно тесно связан с деловым туризмом все-таки. Как вы считаете, почему промышленный туризм стал уже такой своеобразной фишкой города Минска?

Елена Лихимович, заместитель директора по туристической деятельности РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо»:

Промышленный туризм начинался еще в советское время, в 80-е годы, когда это было как профориентация молодежи. На заводы приводили только для того, чтобы познакомить, как это делается, чтобы люди потом пошли работать. Со временем, уже когда в 2000-е мы начали развивать опять промышленный туризм в целых масштабах страны, многим стало интересно посмотреть, как же это все-таки делается. Поэтому посетить Минск и не посетить «Луч», который известен далеко за его пределами. Прийти в Минск и не пойти на Минский тракторный завод, потому что тракторы «Беларус» известны далеко за пределами нашей страны, не только на постсоветском пространстве. Даже были туристы из Северной Америки, которые тоже знали трактор «Беларус». Поэтому вот этот деловой туризм с ноткой познавательного туризма, с точки зрения того, что мы рассматриваем различные наши предприятия, он становится основной фишкой города Минска и не только города Минска. Многие страны приезжают к нам учиться, чтобы понять, как мы все-таки промышленный туризм сделали таким популярным.