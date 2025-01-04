Что посмотреть с ребёнком в Молодёжном театре. Анонс новогодних спектаклей

Александр Стасевич, ведущий:

Мы очень рады видеть вас в студии снова. Вы нас регулярно посещаете, потому что регулярно выпускаете прекрасные спектакли и радуете ими зрителя. Вот сегодня у нас спектакль «Кот в матроске и танцующая корова». О чем он?

Владислава Артюковская, режиссер, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:

В самом названии уже есть интрига, согласитесь. Мало того, что кот в матроске, так еще есть танцующая корова. Вообще сюжет очень интересный. И вдохновением для меня послужила Мэри Поппинс. Там была такая история про танцующую корову.

А у нас это тоже такое новогоднее чудо, когда вдруг в как бы в хорошей семье, где есть и кот, и ежик, и все, казалось бы, на своих местах, вдруг случается новогоднее чудо, корова начинает танцевать. И не просто танцевать, а танцевать то фокстрот, то мазурку, то она вальсом пошла. А причиной тому послужила такая необычная история, потому что вдруг упала звезда и застряла у нее на рогах. И эта звезда начинает ее заставлять танцевать.