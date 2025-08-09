«Сильные духом». Как проходит благотворительный проект Белорусского фонда мира

«Сильные духом» – этот проект Белорусского фонда мира о внутренней силе, о праве быть услышанным и о том, как искусство может стать мостом между одиночеством и надеждой.

Не все в курсе, почему проходит это мероприятие. Расскажите его предысторию?

Элла Борисова, директор Червенского детского социального пансионата «Игуменский»:

Изначально этот проект запланирован и прошел в Российской Федерации, где дети, которые проживают в таких же учреждениях, рисовали картины, в которых выражали свои чувства. И в этом году, когда в мае нам позвонил Максим Владимирович Мисько, председатель Белорусского фонда мира, и предложил этот проект, мы ни минуты не сомневались в том, что хотим и сможем принять в нем участие. И в мае у нас произошло это событие. К нам приехал художник Сергей Дас вместе с Максимом Владимировичем, и были отобраны 10 детей, чтобы были созданы 10 картин.

Отбор делали исключительно по каким-то уже имеющимся художественным навыкам у ребят или просто по каким-то эмоциональным составляющим?

Не отбор. Мы просто подумали, кто из детей сможет интуитивно и психологически ответить, даже неговорящий ребенок, на посыл, нарисовать свои чувства и эмоции. Из 10 детей только двое обладают навыками рисования. Причем один это по номерам, мальчик, а второй рисует сам. Восемь детей вообще к рисованию имеют опосредованное отношение. Они умеют разукрашивать по контуру, не выходя за этот контур.

Но мы же понимаем, какие дети у нас живут. У нас довольно тяжелое нарушение и физического, и психического состояния детей. Поэтому, как сказал Сергей, что они не умеют рисовать, это даже плюс. Это позволит им выразить свои эмоции неограниченно и не опираясь на какие-то свои познания в рисовании, в технике рисования.