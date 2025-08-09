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Масштабные лесные пожары пытаются взять под контроль в Испании

09 августа 2025 16:52
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Испания переживает горячий сезон. Причем во всех смыслах этого слова. Власти пытаются взять под контроль масштабные лесные пожары, которые полыхают на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные лесные пожары пытаются взять под контроль в Испании-2

Огонь уже оставил после себя более тысячи гектаров выжженной земли и продолжает распространяться. Остановить пламя не помогают совместные усилия нескольких тысяч спасателей и пришедших им на помощь военным.

В опасной зоне оказались как минимум три города, свои дома вынуждены срочно покинуть несколько десятков тысяч местных жителей. В целях безопасности были перекрыты несколько основных шоссе, остановлено движение поездов, в частности соединяющие ряд западных провинций с Мадридом.

По мнению специалистов, экстренная ситуация возникла из-за аномальной жары, которая накрыла Испанию. Местами столбик термометра приближался к отметке в 45 градусов. Синоптики утверждают, что Европа столкнулась с новой волной жары в том числе из-за глобального потепления, и ситуация может становиться все хуже.

# Природные катаклизмы

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