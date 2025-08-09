От +20 до +28, местами возможны дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Республика окажется под влиянием фронтальных разделов, которые смещаются с Западной Европы, в результате чего пройдут дожди различной интенсивности. Местами не исключены грозы. Ночью по северо-восточной половине сохранится вероятность сильных дождей. Днем в отдельных районах возможен сильный порывистый ветер. Температура воздуха: минимальная ночью от +9 до +16, максимальная днем от+18 до +25.

В середине недели погода улучшится. Республика в основном будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Лишь по северо-востоку скажется влияние неустойчивой воздушной массы. При этом кратковременные дожди будут отмечаться локально по северо-востоку страны. Дневные часы – местами возможны грозы. Велика вероятность непродолжительного тумана. Температура воздуха минимальная ночью от +7 до +16, максимальная днем от +20 до +28. По юго-западу воздух прогреется до +31 градуса.

В конце недели в Западной Европе ожидается смещение атмосферных фронтов, временами дожди, местами с грозами. В отдельных районах не исключена вероятность интенсивных дождей и сильного порывистого ветра. Температура ночью от +10 до +18, днем от +21 до +29.

Подробный прогноз по областям страны: