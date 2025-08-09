Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске

Разрешилась, пожалуй, одна из самых важных политических интриг последних дней. Стали известны дата и место проведения встречи, которая может положить конец конфликту в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры президентов России и США состоятся 15 августа на Аляске. Эту информацию подтвердили в Кремле. Москва и Вашингтон несколько дней держали в секрете подробности. О встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, очевидно, удалось договориться во время недавней поездки в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа.

По заявлению главы Белого дома, которое он сделал в социальных сетях, ключевым вопросом переговоров станет поиск долгосрочного мира в Украине. Трамп также не исключил, что для прекращения боевых действий придется рассмотреть варианты обмена территориями – без уточнения, какие именно регионы он имеет в виду.

Дональд Трамп, президент США:

Я скажу, что Европа хочет мира, европейские лидеры хотят мира. Президент Путин, я полагаю, хочет мира, и Зеленский тоже, наверное, хочет мира. Теперь для того, чтобы добиться этого, Зеленскому нужно будет быть готовым к подписанию ряда документов. И я думаю, он приложит все усилия, чтобы пойти на это.

В проекте договора предусмотрено еще оно условие – Киев должен отказаться от идеи вступить в НАТО и согласиться на ограничения в военной сфере. При этом и в Москве, и Вашингтоне не скрывают, что процесс мирного урегулирования будет сложным.

И главной преградой на этом пути станет позиция самого Киева. Там отказываются рассматривать вопрос территорий, даже при условии полного прекращения огня. Такой подход вызывает раздражение даже у европейских союзников Украины. Так, ряд французских политиков заявили, что Киев выдумывает предлоги, чтобы продолжать конфликт.