В Вене +34, а в Москве +22 с небольшим дождём – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +31 градус. В Вене +34, без осадков. В Риме ожидается +36. В Мадриде +38 градусов. В испанской столице ясно, без осадков.
В Болгарии малооблачно, в дневные часы столбики термометров покажут +30. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +32. +35 будет отмечено в Афинах, ясно.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +23 в дневные часы, пройдет небольшой дождь, возможны грозы. В Вильнюсе +25, облачно с прояснениями. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +30. +27 в Киеве, переменная облачность, без осадков. В Москве +22, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь.