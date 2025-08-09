Прямой эфир

В Вене +34, а в Москве +22 с небольшим дождём – погода в Европе на неделю

09 августа 2025 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Вене +34, а в Москве +22 с небольшим дождём – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +31 градус. В Вене +34, без осадков. В Риме ожидается +36. В Мадриде +38 градусов. В испанской столице ясно, без осадков.

В Вене +34, а в Москве +22 с небольшим дождём – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии малооблачно, в дневные часы столбики термометров покажут +30. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +32. +35 будет отмечено в Афинах, ясно.

В Вене +34, а в Москве +22 с небольшим дождём – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +23 в дневные часы, пройдет небольшой дождь, возможны грозы. В Вильнюсе +25, облачно с прояснениями. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +30. +27 в Киеве, переменная облачность, без осадков. В Москве +22, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
От +20 до +28, местами возможны дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю
09 августа 2025 16:45

От +20 до +28, местами возможны дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

От +22 до +29 с вероятностью шквалов и града – прогноз погоды в Беларуси на неделю
26 июля 2025 18:12

От +22 до +29 с вероятностью шквалов и града – прогноз погоды в Беларуси на неделю

В Риге ожидается +23, а Мадриде +36 и без осадков – погода в Европе на неделю
26 июля 2025 18:10

В Риге ожидается +23, а Мадриде +36 и без осадков – погода в Европе на неделю