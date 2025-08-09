В Вене +34, а в Москве +22 с небольшим дождём – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +31 градус. В Вене +34, без осадков. В Риме ожидается +36. В Мадриде +38 градусов. В испанской столице ясно, без осадков.

В Болгарии малооблачно, в дневные часы столбики термометров покажут +30. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +32. +35 будет отмечено в Афинах, ясно.