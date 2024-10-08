Что почитать, чтобы понимать современный мир? Ответил историк Андрей Фурсов

Григорий Азаренок, СТВ:

Что почитать для того, чтобы понимать современный мир?

Андрей Фурсов, российский историк, директор Института системно-стратегического анализа:

Я так сходу не могу сказать. Я вам сейчас расскажу одну историю. В 96-м году, когда, как признал наш Президент, тогда Медведев, выиграл выборы Зюганов, а не Ельцин. И вот в 96-м году группа офицеров спецслужб решила вбросить в общественное пространство некую информацию, чтобы люди начали понимать, как устроен мир. Для этого были выбраны три писателя втемную, они остались живы, и три писателя, которым давали скрипт на 20-30 страниц, которые его превращали в некие тексты. К сожалению, ни одного из этих писателей уже в живых нет.

Вот я бы очень рекомендовал тем, кто интересуется современными проблемами… Есть такая штука, социологическое воображение. Нужно разбудить свое социологическое воображение. Тут есть один автор, который очень хорош в этом отношении. Это писатель Олег Маркеев. Семь романов из цикла «Странник». Я очень рекомендую его всем, потому что они написаны на основе скриптов, которые представили этому человеку спецслужбисты. И, собственно, после выхода последнего романа «Неучтенный фактор» Маркеев погиб при невыясненных обстоятельствах, а лэптоп его исчез. Я очень рекомендую Олега Маркеева. Кроме того, есть масса хороших, интересных Telegram-каналов.