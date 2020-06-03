Эксперимент СТВ. Проверили вместе с ГАИ, остановит ли водителя манекен перед «зеброй»

Ежегодная акция «Внимание, дети» уже стала привычным экзаменом для водителей. Проверку сотрудники ГАИ проводят комплексную – это и скоростной режим, правильная перевозка пассажиров и отношения водитель-пешеход.

И ещё нюанс: с 25 мая по 5 июня днём водители обязаны ездить с включённым ближним светом фар. За контролем на дороге к ГАИ решила присоединиться и съёмочная группа программы «Большой город».