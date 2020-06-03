Эксперимент СТВ. Проверили вместе с ГАИ, остановит ли водителя манекен перед «зеброй»

Ежегодная акция «Внимание, дети» уже стала привычным экзаменом для водителей. Проверку сотрудники ГАИ проводят комплексную – это и скоростной режим, правильная перевозка пассажиров и отношения водитель-пешеход.
Ежегодная акция «Внимание, дети» уже стала привычным экзаменом для водителей. Проверку сотрудники ГАИ проводят комплексную – это и скоростной режим, правильная перевозка пассажиров и отношения водитель-пешеход.
И ещё нюанс: с 25 мая по 5 июня днём водители обязаны ездить с включённым ближним светом фар. За контролем на дороге к ГАИ решила присоединиться и съёмочная группа программы «Большой город».
В последний учебный день проводим эксперимент: возле школы, на переходе устанавливаем внушительный манекен. Сам переход оборудован по всем правилам. Есть знак «Школа», «лежачий полицейский» и островок безопасности. Разметка свежая, не заметить невозможно. Инспекторы пока уходят в сторонку, а мы наблюдаем за реакцией автовладельцев.
Такому пешеходу, конечно, удивляются, но останавливаться перед «зеброй» забывают.
Решаем сменить ситуацию: на дорогу выходит инспектор. Уже при таком раскладе водители намного сдержаннее. Некоторые и вовсе останавливаются, дабы пропустить пластмассового участника дорожного движения.
Вот и эта девушка признается: сразу поняла, что проводится акция и смиренно нажала на тормоз.
Водитель:
Стараюсь не нарушать. Нарушений у меня нет, талон у меня чистый. Стараемся в городе ездить аккуратно. Тем более, мы живем возле школы, сада – дети бегают.