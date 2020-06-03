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Эксперимент СТВ. Проверили вместе с ГАИ, остановит ли водителя манекен перед «зеброй»

03 июня 2020 09:09
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Ежегодная акция «Внимание, дети» уже стала привычным экзаменом для водителей. Проверку сотрудники ГАИ проводят комплексную – это и скоростной режим, правильная перевозка пассажиров и отношения водитель-пешеход.

Эксперимент СТВ. Проверили вместе с ГАИ, остановит ли водителя манекен перед «зеброй»-1

И ещё нюанс: с 25 мая по 5 июня днём водители обязаны ездить с включённым ближним светом фар. За контролем на дороге к ГАИ решила присоединиться и съёмочная группа программы «Большой город».

В последний учебный день проводим эксперимент: возле школы, на переходе устанавливаем внушительный манекен. Сам переход оборудован по всем правилам. Есть знак «Школа», «лежачий полицейский» и островок безопасности. Разметка свежая, не заметить невозможно. Инспекторы пока уходят в сторонку, а мы наблюдаем за реакцией автовладельцев.

Эксперимент СТВ. Проверили вместе с ГАИ, остановит ли водителя манекен перед «зеброй»-4

Такому пешеходу, конечно, удивляются, но останавливаться перед «зеброй» забывают.

Эксперимент СТВ. Проверили вместе с ГАИ, остановит ли водителя манекен перед «зеброй»-7

Решаем сменить ситуацию: на дорогу выходит инспектор. Уже при таком раскладе водители намного сдержаннее. Некоторые и вовсе останавливаются, дабы пропустить пластмассового участника дорожного движения.

Вот и эта девушка признается: сразу поняла, что проводится акция и смиренно нажала на тормоз. 

Эксперимент СТВ. Проверили вместе с ГАИ, остановит ли водителя манекен перед «зеброй»-10

Водитель:
Стараюсь не нарушать. Нарушений у меня нет, талон у меня чистый. Стараемся в городе ездить аккуратно. Тем более, мы живем возле школы, сада – дети бегают.

# ГАИ # общество # Александра Попова # Ангелина Волосарь

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