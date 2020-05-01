«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Александр Шпаковский, ветеран Великой Отечественной войны:

Резали с сосен короткие палки. На этих палках спали. Какую фуфайку постелишь. Какой там сон? Придешь уставший... Все пешком надо обходить, гарнизоны немецкие. Много сделаешь за ночь километров. Ложились отдыхать один к одному зимой. Холодно же.

В общем, жизнь шла своим чередом. За кормежку и дела хозяйские в партизанских отрядах отвечали, в основном, женщины и пожилые люди.

Леонид Радюк, ветеран Великой Отечественной войны:

В нашей зоне полесской называли холопенская водка. Это водка была, что спирт – в зажигалке горела. Представляете, какая крепкая.

Анна Братковская:

И жито же было посеяно. Молотили, молотилку привезли. Я погоняла коней, ходила.