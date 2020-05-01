«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Александр Шпаковский, ветеран Великой Отечественной войны:
Резали с сосен короткие палки. На этих палках спали. Какую фуфайку постелишь. Какой там сон? Придешь уставший... Все пешком надо обходить, гарнизоны немецкие. Много сделаешь за ночь километров. Ложились отдыхать один к одному зимой. Холодно же.
В общем, жизнь шла своим чередом. За кормежку и дела хозяйские в партизанских отрядах отвечали, в основном, женщины и пожилые люди.
Леонид Радюк, ветеран Великой Отечественной войны:
В нашей зоне полесской называли холопенская водка. Это водка была, что спирт – в зажигалке горела. Представляете, какая крепкая.
Анна Братковская:
И жито же было посеяно. Молотили, молотилку привезли. Я погоняла коней, ходила.
Надежда Леневич, жительница Слуцкого района:
У нас хлеба никогда не было. Это если мама испечет сковородник – такой на сковороде в печи на огне. Мама сама печь делала в землянке. Ну какая там печь была? Тоже небольшая была.