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«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах

01 мая 2020 14:34
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-1
«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-2
«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-3

Александр Шпаковский, ветеран Великой Отечественной войны:
Резали с сосен короткие палки. На этих палках спали. Какую фуфайку постелишь. Какой там сон? Придешь уставший... Все пешком надо обходить, гарнизоны немецкие. Много сделаешь за ночь километров. Ложились отдыхать один к одному зимой. Холодно же.   

«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-5
«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-6
«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-7

В общем, жизнь шла своим чередом. За кормежку и дела хозяйские в партизанских отрядах отвечали, в основном, женщины и пожилые люди.

«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-9

Леонид Радюк, ветеран Великой Отечественной войны:
В нашей зоне полесской называли холопенская водка. Это водка была, что спирт – в зажигалке горела. Представляете, какая крепкая.   

«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-11
«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-12

Анна Братковская:   
И жито же было посеяно. Молотили, молотилку привезли. Я погоняла коней, ходила.  

«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-14
«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-15
«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-16

Надежда Леневич, жительница Слуцкого района:
У нас хлеба никогда не было. Это если мама испечет сковородник – такой на сковороде в печи на огне. Мама сама печь делала в землянке. Ну какая там печь была? Тоже небольшая была.

«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-18
«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-19
«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован быт в партизанских отрядах-20
# Великая Отечественная война # Сергей Верас # Александр Шпаковский # Леонид Радюк # Анна Братковская # Надежда Леневич

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