Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске

Об акции ГАИ рассказываем в программе «Большой город».

Информация наглядная и проста в понимании. Это подсказка для родителей, чему именно нужно научить ребёнка, дабы избежать ДТП. Здесь чёткий инструктаж, как вести себя вблизи проезжей части, пересекать дорогу по переходам и напоминание об использовании фликеров.