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Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске

03 июня 2020 09:15
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В Партизанском районе г. Минска напомнить о правилах поведения на дороге решили с помощью специальных наклеек на остановках.

Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске-1

Об акции ГАИ рассказываем в программе «Большой город».

Информация наглядная и проста в понимании. Это подсказка для родителей, чему именно нужно научить ребёнка, дабы избежать ДТП. Здесь чёткий инструктаж, как вести себя вблизи проезжей части, пересекать дорогу по переходам и напоминание об использовании фликеров.

Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске-4

Скоро подобные наклейки появятся на всех остановках возле школ.

Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске-7

Для тех, кто, вдруг, редко пользуется общественным транспортом и не заметит такое дорожное пособие, столичная Госавтоинспекция готова провести инструктаж онлайн.

# ГАИ # общество

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