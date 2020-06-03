Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске

В Партизанском районе г. Минска напомнить о правилах поведения на дороге решили с помощью специальных наклеек на остановках.
В Партизанском районе г. Минска напомнить о правилах поведения на дороге решили с помощью специальных наклеек на остановках.
Об акции ГАИ рассказываем в программе «Большой город».
Информация наглядная и проста в понимании. Это подсказка для родителей, чему именно нужно научить ребёнка, дабы избежать ДТП. Здесь чёткий инструктаж, как вести себя вблизи проезжей части, пересекать дорогу по переходам и напоминание об использовании фликеров.
Скоро подобные наклейки появятся на всех остановках возле школ.
Для тех, кто, вдруг, редко пользуется общественным транспортом и не заметит такое дорожное пособие, столичная Госавтоинспекция готова провести инструктаж онлайн.