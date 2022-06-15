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Как заключать сделки, чтобы они были законодательно действительными? Ответил юрист

15 июня 2022 08:40
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Договор дороже денег, но есть одно но: если сделка составлена неверно, она признается недействительной. Потому юристы напоминают: чтобы не попасть впросак, прежде чем вступать с кем-то в договорные отношения, тщательно изучите законодательство.

Как заключать сделки, чтобы они были законодательно действительными? Ответил юрист-1

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:
Устные сделки могут совершаться гражданами, если стоимость вещи, которая продается либо передается в дар, не превышает 10 базовых величин. Если сделка была совершена устно, а предмет сделки превышал 10 базовых величин, то стороны лишаются возможности в суде при оспаривании каких-то моментов при совершении сделки на свидетельские показания.

Как заключать сделки, чтобы они были законодательно действительными? Ответил юрист-4

Существуют сделки, которые, в отличие от устных, подлежат обязательной государственной регистрации. К таким, например, относят продажу, передачу в собственность и дарение недвижимого имущества.

Максим Терешков:
Если такая сделка не была зарегистрирована в агентстве по госрегистрации и земельному кадастру, она считается ничтожной. Собственником остается то лицо, которое и указано в правоустанавливающих документах.

Как заключать сделки, чтобы они были законодательно действительными? Ответил юрист-7

К слову, иногда бывает и так, что без удостоверения нотариуса сделка также признается ничтожной.

Максим Терешков:
Сделки между юридическими лицами также могут происходить в простой письменной форме. Если имеются подписи, печати, то эти сделки считаются действительными.

# Закон # общество # Максим Терешков # Вероника Макаревич # Фотофакт

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