Как заключать сделки, чтобы они были законодательно действительными? Ответил юрист

Договор дороже денег, но есть одно но: если сделка составлена неверно, она признается недействительной. Потому юристы напоминают: чтобы не попасть впросак, прежде чем вступать с кем-то в договорные отношения, тщательно изучите законодательство.

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов: Устные сделки могут совершаться гражданами, если стоимость вещи, которая продается либо передается в дар, не превышает 10 базовых величин. Если сделка была совершена устно, а предмет сделки превышал 10 базовых величин, то стороны лишаются возможности в суде при оспаривании каких-то моментов при совершении сделки на свидетельские показания.

Существуют сделки, которые, в отличие от устных, подлежат обязательной государственной регистрации. К таким, например, относят продажу, передачу в собственность и дарение недвижимого имущества.

Максим Терешков:

Если такая сделка не была зарегистрирована в агентстве по госрегистрации и земельному кадастру, она считается ничтожной. Собственником остается то лицо, которое и указано в правоустанавливающих документах.