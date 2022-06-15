«Мы или получаем мало любви, или очень мало кого-то любим». Почему возникает зависимость и как решить проблему?

В век технологий и научных открытий спектр зависимостей сильно расширился и приобрел характер бедствия. Игровая, никотиновая, алкогольная, компьютерная, а также селфимания и шопоголизм – список огромен и растет с каждым днем. С решением проблемы нам помогут опытные специалисты.

Олег Горгун, врач психиатр-нарколог медицинского центра «Исцеление»:

Все люди склонны к зависимости. Те же самые механизмы, которые участвуют в формировании наркотической и алкогольной зависимостей, участвуют и в формировании зависимости от многих других вещей. Например, от работы, других людей. Часто жизнь складывается так, что в силу различных обстоятельств мы или получаем очень мало любви, или очень мало кого-то любим. Постепенно, в связи с этой недостаточностью любви, невозможностью любви, в нас начинает появляться пустота, тоска, неудовлетворенность собой и своей жизнью. И мы начинаем прибегать к различным вещам, привязываться эмоционально к различным вещам, людям, образу поведения, к определенным эмоциям, которые начинают руководить нашей жизнью.

К основным признакам зависимости можно отнести навязчивые мысли, повторение однообразных действий, которые угрожают нашему психическому или физическому здоровью, а также перепады настроения – от эйфории до стыда – и неспособность контролировать такой недуг. Олег Горгун:

Зависимость никогда не забирает нашу свободу полностью. Она может на время ослабить нашу волю, забрать много нашей жизненной энергии, превращая ее в навязчивость, компульсивность, но это никогда не бывает абсолютным. В чем же выход? Первое условие – это осознание и признание собственной зависимости, когда человек понимает, что у него есть зависимость и что ему нужна помощь, чтобы от нее избавиться.

Зависимости могут сочетаться или переходить друг в друга. К примеру, человек, имеющий никотиновую зависимость, начинает много есть, тем самым заменяя сигареты пищей. Или, страдая от пищевой зависимости, пациент сильно задерживается на работе, тем самым избегая переедания. На начальных этапах избавиться от зависимости проще. Но, к сожалению, человек редко обращается за помощью к специалисту сразу.