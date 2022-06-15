Купалье и выступление финалистов «Х-Фактора». Какие развлечения подготовили в Лиде на лето?

Новости Беларуси. Отправимся в Лиду, куда летом направляется особенно много путешественников, ведь именно в этом городе находится архитектурная жемчужина – уникальный для Беларуси по своему зодчеству замок. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там даже разработали культурно-туристический проект «Замкавы гасцінец». Стартовал уже шестой его сезон. Обещают: вне зависимости от погоды все лето будет жарко. Афишу расскажем прямо сейчас.

Галина Буро, корреспондент:

Средневековый замок – пожалуй, главная достопримечательность Лиды. Это место давно стало центром притяжения туристов из разных стран, особенно в жаркий период отпусков. Потому на все лето здесь полностью расписана программа мероприятий: от рыцарских турниров и театрализованных представлений до местного Арбата.

Ремесленные ряды с сувенирами в национальном стиле, мастер-классы от профессионалов, уличные вернисажи и выступления музыкантов – каждую субботу и воскресенье улица Замковая превращается в лидский Арбат. Здесь же кафе и рестораны. Это одна из составляющих культурно-туристического проекта «Замкавы гасцінец». Во дворе замка – рыцарские турниры, стрельба из лука, старобелорусские забавы и, конечно, посещение башен величественного замка. Например, одна из новых экспозиций в башне Гедимина расположилась на четырех ярусах, каждый из которых посвящен определенной тематике и рассказывает о становлении ВКЛ.

Ольга Иокуш, культуролог Дворца культуры Лиды:

Каждую субботу и воскресенье работники культуры и творческие коллективы представляют разнообразные направления: концертные и театральные программы, вечера инструментальной музыки, выставки и экспозиции в Лидском замке, где можно узнать больше благодаря экскурсиям, развлечься на анимационных представлениях, интерактивных играх в стиле Средневековья.

А еще здесь предлагают фестивалить до утра. Программа уже расписана на все выходные летних месяцев. Фестиваль молодежных субкультур «Новая волна», праздник «Мой адрес – город Лида», семейный «Папа-фест», и традиционно широко здесь отметят Купалье. Ольга Иокуш:

Одним из главных событий станет ночь на Ивана Купала с 9 на 10 июля. Для этого в Лиду с большой концертной программой приедут финалисты первого сезона вокального шоу «Х-Фактор Беларусь».