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Гол и пас белоруса Алексея Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»

05 февраля 2025 11:40
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Гол и пас Алексея Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду» в матче регулярного чемпионата АХЛ – 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусский форвард сначала ассистировал партнеру по команде на 22-й минуте, а затем на излете основного времени и сам поразил пустые ворота соперника. Таким образом Алексей добрался до отметки в 100 очков в лиге. Со старта сезона на его счету 45 баллов при показателе полезности «+30». Он второй бомбардир своей дружины. А «Калгари» Егора Шаранговича дома уступил «Торонто» – 3:6. Белорусский нападающий на 26-й минуте реализовал большинство и сделал счет – 2:2. В текущем розыгрыше в его активе 21 результативный балл. 

# Хоккей

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