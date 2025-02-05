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В Кремле осудили обсуждения о передаче Украине ядерного оружия

05 февраля 2025 12:39
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Евросоюз должен предоставить ядерное оружие Киеву, пишет РИА Новости.

В Кремле осудили обсуждения о передаче Украине ядерного оружия-1

Фото: Pinterest

По мнению украинского политика, этот шаг должен быть сделан со стороны ЕС для обеспечения безопасности.

«Подобные высказывания граничат с безумием», – сказал дипломат.

# Дмитрий Песков # Международная политика # Владимир Зеленский

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