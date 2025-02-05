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Россия открыта к переговорам, несмотря на проблемы с Зеленским – Песков

05 февраля 2025 11:04
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, несмотря на наличие у Владимира Зеленского больших проблем с точки зрения легитимности, Москва остается открытой для переговорного процесса, пишет ТАСС.

Россия открыта к переговорам, несмотря на проблемы с Зеленским – Песков-1

Фото: Pinterest

СМИ в публикациях приводят заявления Зеленского о готовности к проведению прямых переговоров с участием Владимира Путина, если это будет «единственной конфигурацией».

Президент РФ ранее подчеркивал, что представлять украинскую сторону в ходе переговоров может кто угодно, однако в итоге подписать документы должны люди с подтвержденной юридически легитимностью.

# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Дмитрий Песков

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