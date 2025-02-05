Россия открыта к переговорам, несмотря на проблемы с Зеленским – Песков

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, несмотря на наличие у Владимира Зеленского больших проблем с точки зрения легитимности, Москва остается открытой для переговорного процесса, пишет ТАСС.

СМИ в публикациях приводят заявления Зеленского о готовности к проведению прямых переговоров с участием Владимира Путина, если это будет «единственной конфигурацией».

Президент РФ ранее подчеркивал, что представлять украинскую сторону в ходе переговоров может кто угодно, однако в итоге подписать документы должны люди с подтвержденной юридически легитимностью.