«Что-то не так идёт сейчас либо у MI6, либо у ЦРУ» – Андрей Манойло об интервью глав спецслужб

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова:

Никогда раньше главы разведок не выступали, давая, во-первых, интервью газете, а затем буквально через сутки или через двое то же самое они вдвоем сделали публично на фестивале Financial Times. Я думаю, что причина здесь очень простая. Что-то у них не так идет сейчас. Либо у MI6, либо у ЦРУ, либо у обеих спецслужб. Потому что очевидно, что даже на фоне продолжающегося конфликта в Украине ни одна из этих спецслужб не демонстрирует эффективной работы. То есть нет результатов, которые могли бы повлиять на ход этого конфликта. Хотя они все суетятся, вовлечены, тратят бюджет. Выступления этих двух людей очень похожи на ситуацию, когда один прокололся на чем-то, а второй его поддерживает. И вот они стоят и говорят, что мы вместе, плечом к плечу боремся с этой российской угрозой. Я думаю, что у них какой-то скандал сейчас разворачивается по поводу того, стоит ли финансировать деятельность MI6 или ЦРУ, не урезать ли им бюджет.