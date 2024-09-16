Воронова: понимание ценности своей Родины является символом нашего единства
От прошлого к настоящему. В рамках общественно-политического марафона «17 граней единства», приуроченного ко Дню народного единства, состоялась заключительная встреча с участием актива общественного объединения «Белая Русь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он проходил с 8 сентября. И за это время были сделаны остановки в 17 городах. Главная задача таких мероприятий – общение с молодежью на равных. На сегодняшней встрече были отражены все премьеры, которые состоялись в сентябре. Фильм «Культурный код», выставка «Наш путь к единству», «Первый информационный» канал. В ходе диалога эти темы переплелись красной нитью между прошлым и настоящим нашего государства. Присоединиться к диалогу мог каждый желающий как в онлайн, так и офлайн-формате. Всего встреча собрала около 1 000 человек.
Владислава Шатило, студентка Белорусского государственного экономического университета:
Данные площадки диалоговые очень важные, потому что они популяризируют важные события в нашей истории и важные даты.
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Тот человек, который понимает истинные ценности целостности нашего государства, семейные ценности, тот человек, который это принимает, пропускает через себя и транслирует последующим поколениям, является истинным патриотом. И, конечно же, я уверена, что сегодня сочетание того задуманного не оставит людей равнодушными и еще раз люди пропустят через себя всю ту любовь, которая живет в сердце каждого белоруса.
Подобного рода мероприятия помогают вспомнить и обсудить события прошлого и настоящего нашего государства.