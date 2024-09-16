Воронова: понимание ценности своей Родины является символом нашего единства

От прошлого к настоящему. В рамках общественно-политического марафона «17 граней единства», приуроченного ко Дню народного единства, состоялась заключительная встреча с участием актива общественного объединения «Белая Русь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проходил с 8 сентября. И за это время были сделаны остановки в 17 городах. Главная задача таких мероприятий – общение с молодежью на равных. На сегодняшней встрече были отражены все премьеры, которые состоялись в сентябре. Фильм «Культурный код», выставка «Наш путь к единству», «Первый информационный» канал. В ходе диалога эти темы переплелись красной нитью между прошлым и настоящим нашего государства. Присоединиться к диалогу мог каждый желающий как в онлайн, так и офлайн-формате. Всего встреча собрала около 1 000 человек.

Владислава Шатило, студентка Белорусского государственного экономического университета:

Данные площадки диалоговые очень важные, потому что они популяризируют важные события в нашей истории и важные даты.