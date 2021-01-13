Как стать архитектором? Профессор Армен Сардаров о выборе профессии

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал, почему выбрал именно архитектуру. Вадим Щеглов, ведущий:

Совсем недавно БНТУ, где вы работаете много лет, отпраздновал столетний юбилей. Что для вас БНТУ?

Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:

Что для меня БНТУ? Давайте отвернем немного время, историю и придем в 60-е годы прошлого века, время моей и моих друзей молодости. Мы пришли в эти стены, в стены Политеха. Конечно, это было совершенно особое чувство: чувство единения нас. Потому что это друзья, наверное, и подруги (это тоже очень серьезно и важно), и учителя. Так получилось, что в моей молодости, в моем обучении я встретил замечательных учителей. Во-первых, я думаю, что это основатель все-таки архитектурной школы Александр Петрович Воинов. Конечно, по возрасту он был значительнее нас, мы как-то воспринимали его так, снизу вверх смотрели на него. Но он не был очень напыщенным человеком. Он был человеком, способным на разговор. А для меня вообще это личное впечатление, потому что он руководитель моего дипломного проекта. Вадим Щеглов:

А вы тогда понимали, что продолжите его путь и тоже станете преподавателем? Армен Сардаров:

Не могу сказать однозначно, ведь эти вещи зарождаются где-то в глубине человека. Во-первых, мечтал стать архитектором.

Вадим Щеглов:

Почему Политех? Почему архитектура? Армен Сардаров:

Это вообще удивительный феномен, почему архитектура. Я с детства рисовал. Честно говоря, рисовал неплохо. Из-за того, что отец военный, меняли школы, но везде меня хвалили за рисунок. В то же время у меня неплохо шли точные предметы. Естественно, в 16-17 лет я хочу ходить с этюдником, с длинными волосами, такой «мастак», художник. Отец, несмотря на его военный статус очень серьезный, не был демагогом, не был тираном. Он был очень демократичным. Вот тоже совпадение удивительное. Вадим Щеглов:

Вы так сказали, что военный – это значит тиран. Это вовсе необязательно.

Армен Сардаров:

Команда, есть понятие. Я тоже считаю, что военный человек должен подчиняться команде. Отчасти он переносит и на семью какие-то свои личные позиции. Так вот он встретился с тогдашним председателем Госстроя, это тоже один из основателей факультета. По-человечески разговаривали, тот его спросил: «У тебя дети?» Отец ответил, что есть сын, хорошо рисует. Владимир Адамович очень серьезный человек, фактически руководитель строительной отрасли. Он спросил: «А точные науки как у него идут?». Отец говорит: «Все пятерки». «Так пусть в архитектуру пойдет», – говорит он. Отец, никак не навязывая, передал мне эти слова, что советуют тебе обратить внимание, что есть профессия, которая совмещает и искусство, и точные науки. Это очень серьезно. Вадим Щеглов:

И вы загорелись?