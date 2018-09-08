Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Новости Беларуси. Почувствовать себя в роли космонавта, принять участие в раскопках и протестировать электротранспорт. В Минске прошел Фестиваль науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое мероприятие такого формата в нашей стране.

Через тернии к звездам. Паша уже с детства твердо знает, чего хочет. Заветная цель – стать космонавтом. Сегодня 10-летний мечтатель смог по-настоящему ощутить себя космическим путешественником.

Здесь же можно было соорудить телескоп, посетить лекции и мастер-классы. Но самое главное – попробовать профессию космонавта на вкус.

Лев Лупандин, участник Фестиваля науки:

У нас тут представлена космическая еда. У нас тут ассортимент: борщ, мясо, крем-суп, пюре. Все идет в коробочках: здесь в комплекте идет пакетик, в который кладется тюбик с едой, в который заливается вода, и за счет этого еда разогревается.

Кстати, о роли Беларуси в космических исследованиях будут говорить уже 10 сентября на международном конгрессе. В Минск съедутся более 80 космонавтов и астронавтов из 17 стран.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Это мировое событие. У нас есть веские основания. Наша страна заявила себя как космическая держава. Мы доказали, что Беларусь достойна принимать такой конгресс, уже начинают приезжать космонавты.

Не меньше посетителей и в робозоне. Здесь есть, чем удивить. Вот, например, 3D принтер. Из расплавленной пластмассы можно сделать любые фигурки. Даже чехол на телефон. Тут же можно изготовить робота и забрать его с собой.

Кристина Федорович, СТВ:

Робот – друг человека. Так, обучившись на этом настольном манипуляторе, впоследствии можно собирать автомобили на крупном производстве.

В Ботаническом саду только сегодня можно безнаказанно вести раскопки. В археологической зоне искали дубликаты эпохи неолита: керамику и орудия из кремния. Тут же найденное собирали воедино.

Мария Ткачева, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

Обычно в раскопе мы находим такие мелкие формы. Наша задача – восстановить целую форму, так как целая форма дает максимум информации про посуду, которую использовал древний человек.

Особым спросом пользовался тест-драйв электротранспорта, а специально для фестиваля разработали миниатюрную версию ветряков. Так даже малыши смогли разобраться в их принципах работы. Как говорится, наука без ограничений по возрасту.

