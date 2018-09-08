Танкофутбол, арт-объекты и фуд-корты: в Минске готовятся отмечать День танкиста

Новости Беларуси. В парке Победы всех приглашают на День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 гектаров превратили в настоящие тематические зоны. Организаторы приготовили более 100 фуд-кортов, 15 фотозон и арт-объектов, а также игровые, спортивные и детские площадки.

Так, самым юным гостям можно будет сыграть в танкофутбол и пройти мастер-класс по оригами, ребята постарше будут состязаться в киберсоревнованиях. Планируется, что гуляния в парке Победы начнутся в 14:00.

Алёна Козуб, организатор фестиваля «День танкиста-2018»:

Будут квесты для всей семьи. Будут настольные игры. В этом году Министерство обороны активно подключилось к празднованию Дня танкиста. У них будет представлена огромная зона, которая называется «Армейский плацдарм». В ней будет 11 развлекательных и различного рода площадок. Будет представлена и реальная техника, мы привезем сюда танки. Активное участие принимает и комитет ІІ Европейских игр. Будет специальная зона, где можно будет пообщаться с белорусским спортсменами.