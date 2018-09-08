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Почему жена Валерия Скорожонка отказалась ехать в Россию? Воспоминания певца о личном, Мулявине и любимом месте в Минске

08 сентября 2018 19:00
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Новости Беларуси. Целый день на День города работала выездная студия СТВ. В этот раз ее гостем стал солист ансамбля «Песняры», известный певец Валерий Скорожонок.

Яна Шипко, СТВ:
Как реагируют за рубежом, когда узнают, что вы из Беларуси, из Минска?

Почему жена Валерия Скорожонка отказалась ехать в Россию? Воспоминания певца о личном, Мулявине и любимом месте в Минске-1

Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры» (1998-2014):
Принимающая сторона в республиках постсоветского пространства, дальнем и ближнем зарубежье, кто бывал в Беларуси, в Минске, они все сразу – Минск такой чистый город, это порядок, чистота. Все восхищаются буквально. И такой вроде большой мегаполис, но очень уютный и приятно сравнивать, я часто бываю где, и некоторые города в других республиках, будем говорить так, не особо ухожены. А наш чистый и красивый город. А сегодня по-особенному праздничный, нарядный, красивый город. Сколько народа ходит, а погода какая! Все создано для праздника.

Почему жена Валерия Скорожонка отказалась ехать в Россию? Воспоминания певца о личном, Мулявине и любимом месте в Минске-4

Яна Шипко:
В 2019 году исполняется полвека легендарному коллективу, часть которого вы долгое время были, ансамблю «Песняры». Его основатель Владимир Мулявин в свое время переехал в Беларусь из далекой Сибири, и Минск стал для него родным.

Валерий Скорожонок:
Совершенно верно. Он влюбился в этот город, он служил в этом городе. Влюбился и в людей, белорусов, и в белорусскую поэзию, как он мне рассказывал. И белорусскую песню поднял на мировой уровень.

Яна Шипко:
В вашей семье есть подобные примеры.

Почему жена Валерия Скорожонка отказалась ехать в Россию? Воспоминания певца о личном, Мулявине и любимом месте в Минске-7

Валерий Скорожонок:
Да, у меня жена россиянка. Но когда я ее впервые сюда привез, она отказалась жить, где жила: в курортном городе кавказских минеральных вод. Она как увидела Минск, какая здесь чистота, уют и порядок, сказала: «Всё, можешь даже выгонять, я отсюда не уеду!». Она очень полюбила Минск и Беларусь, и живет с удовольствием здесь.

Подробнее – в видеоматериале

# День города в Минске # общество # Валерий Скорожонок # Фотофакт

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