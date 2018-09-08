Почему жена Валерия Скорожонка отказалась ехать в Россию? Воспоминания певца о личном, Мулявине и любимом месте в Минске

Новости Беларуси. Целый день на День города работала выездная студия СТВ. В этот раз ее гостем стал солист ансамбля «Песняры», известный певец Валерий Скорожонок. Яна Шипко, СТВ:

Как реагируют за рубежом, когда узнают, что вы из Беларуси, из Минска?

Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры» (1998-2014):

Принимающая сторона в республиках постсоветского пространства, дальнем и ближнем зарубежье, кто бывал в Беларуси, в Минске, они все сразу – Минск такой чистый город, это порядок, чистота. Все восхищаются буквально. И такой вроде большой мегаполис, но очень уютный и приятно сравнивать, я часто бываю где, и некоторые города в других республиках, будем говорить так, не особо ухожены. А наш чистый и красивый город. А сегодня по-особенному праздничный, нарядный, красивый город. Сколько народа ходит, а погода какая! Все создано для праздника.

Яна Шипко:

В 2019 году исполняется полвека легендарному коллективу, часть которого вы долгое время были, ансамблю «Песняры». Его основатель Владимир Мулявин в свое время переехал в Беларусь из далекой Сибири, и Минск стал для него родным. Валерий Скорожонок:

Совершенно верно. Он влюбился в этот город, он служил в этом городе. Влюбился и в людей, белорусов, и в белорусскую поэзию, как он мне рассказывал. И белорусскую песню поднял на мировой уровень. Яна Шипко:

В вашей семье есть подобные примеры.