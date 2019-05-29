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«Серьезные зрелые проекты»: лауреатов XXV Республиканского конкурса научных работ студентов наградили в Минске

29 мая 2019 06:55
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Новости Беларуси. Лучшие научные работы белорусских студентов отметили в Минске. Более 3000 докладов и статей подготовили учащиеся БГУ, БНТУ, Медуниверситета и других вузов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Серьезные зрелые проекты»: лауреатов XXV Республиканского конкурса научных работ студентов наградили в Минске-1

Основные темы – медицина, био- и IT-технологии. Лучшие труды будут использованы на практике в различных отраслях экономики.

«Серьезные зрелые проекты»: лауреатов XXV Республиканского конкурса научных работ студентов наградили в Минске-4

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Мы очень надеемся, что те исследования, которые они проводили в ходе данного конкурса, в дальнейшем станут хорошим заделом для их научно-исследовательской деятельности.

«Серьезные зрелые проекты»: лауреатов XXV Республиканского конкурса научных работ студентов наградили в Минске-7

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Повышается качество научных исследований. Это уже не молодежные проекты. Можно сказать, это серьезные зрелые проекты – задел на будущую аспирантуру, докторантуру и действительно на серьезную заявку в науке. Сегодня мы все пользуемся гаджетами, дополненной реальностью, и за все эти направления берется наша молодежь.

«Серьезные зрелые проекты»: лауреатов XXV Республиканского конкурса научных работ студентов наградили в Минске-10

Лауреатами конкурса стали больше полусотни студентов – все они получили дипломы и денежные призы.

«Серьезные зрелые проекты»: лауреатов XXV Республиканского конкурса научных работ студентов наградили в Минске-13

«Серьезные зрелые проекты»: лауреатов XXV Республиканского конкурса научных работ студентов наградили в Минске-15

# Конкурс # общество # Ирина Старовойтова # Александр Шумилин # Фотофакт

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