«Серьезные зрелые проекты»: лауреатов XXV Республиканского конкурса научных работ студентов наградили в Минске

Новости Беларуси. Лучшие научные работы белорусских студентов отметили в Минске. Более 3000 докладов и статей подготовили учащиеся БГУ, БНТУ, Медуниверситета и других вузов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные темы – медицина, био- и IT-технологии. Лучшие труды будут использованы на практике в различных отраслях экономики.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Мы очень надеемся, что те исследования, которые они проводили в ходе данного конкурса, в дальнейшем станут хорошим заделом для их научно-исследовательской деятельности.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Повышается качество научных исследований. Это уже не молодежные проекты. Можно сказать, это серьезные зрелые проекты – задел на будущую аспирантуру, докторантуру и действительно на серьезную заявку в науке. Сегодня мы все пользуемся гаджетами, дополненной реальностью, и за все эти направления берется наша молодежь.