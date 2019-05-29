Как ухаживать за сиренью? Эффективный способ избавления от поросли от Ивана Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Сирень можно встретить во многих садах и это неудивительно, ведь она – излюбленный красиво цветущий кустарник. Однако сирень доставляет немало хлопот, особенно если высажена собственными саженцами, связано это с образованием поросли. Поросль образуется в результате прорастания корневых отпрысков.



Как правильно использовать железный купорос в саду и огороде, чтобы не повредить растения?

Существуют механические способы уничтожения поросли – это выкапывание и выкашивание. Первый – достаточно трудоёмок, а второй не всегда эффективен. Я вам предлагаю использовать метод опрыскивания. Для приготовления раствора я буду использовать обычный порошок для прочистки труб. На 1 л воды понадобится 100 г такого порошка. Его необходимо тщательно растворить и приступить к опрыскиванию.



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