Как ухаживать за сиренью? Эффективный способ избавления от поросли от Ивана Русских
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Сирень можно встретить во многих садах и это неудивительно, ведь она – излюбленный красиво цветущий кустарник. Однако сирень доставляет немало хлопот, особенно если высажена собственными саженцами, связано это с образованием поросли. Поросль образуется в результате прорастания корневых отпрысков.
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Существуют механические способы уничтожения поросли – это выкапывание и выкашивание. Первый – достаточно трудоёмок, а второй не всегда эффективен. Я вам предлагаю использовать метод опрыскивания. Для приготовления раствора я буду использовать обычный порошок для прочистки труб. На 1 л воды понадобится 100 г такого порошка. Его необходимо тщательно растворить и приступить к опрыскиванию.
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Для уничтожения поросли её надо обильно и равномерно опрыскать. Обратите внимание, что раствор довольно едкий, старайтесь, чтобы он не попадал вам на одежду и открытые участки кожи. Очень важно провести такое опрыскивание не позже, чем через две недели после цветения. Это связано с ранним вступлением сирени в период покоя, в более поздние сроки метод неэффективен.
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