Чем отличаются действия правоохранителей во время протестов в мире? Анализирует профессор Александр Ивановский

Новости Беларуси. Где та самая черта, переступив которую участники подобных акций становятся неуправляемой толпой? Как должна действовать полиция, которая по определению отвечает за безопасность на городских улицах? Уговоры и предупреждения или жесткие задержания? Громкоговоритель или слезоточивый газ? Профессор Александр Ивановский посмотрев на видеокадры этой недели находит международный почерк в действиях правоохранителей по всему миру, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Процедуры борьбы с протестующими примерно одинаковые во всех странах»
Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Беларуси:
Видите на этих снимках, что в общем-то процедуры борьбы с протестующими примерно одинаковые во всех странах. Полицейские с силой используют примерно одинаковые технологии и одинаковые способы подавления протестов. Обратите внимание: на этом снимке человека фиксируют несколько представителей силовых структур. Что касается задержания лиц, то они почти всегда удерживаются в таком состоянии, чтобы, во-первых, структурировать ситуацию и контролировать ее в лучшей степени. Кроме того, чтобы они не могли дернуться и оказать какие-то дополнительные движения.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Вот они стоят на бетоне на коленях. Это демократично?
Александр Ивановский:
На бетоне стоят не все. Во-первых, слово «демократичный» не подходит по отношению к тем людям, которые пытаются совершить протест, бунт и мятеж. Для поддержания правопорядка, по существу, полицейские силы всех стран выработали достаточно эффективные процедуры, которые позволяют снижать уровень напряженности постепенно и переходить от вот этой агрессивной и неуправляемой толпы к структурированным действиям. Вот вы видите, что здесь практически все уже находятся в организованном порядке, все стоят на коленях, все рассажены в определенном порядке и не могут предпринять какие-то активные действия в связи с тем, что находятся на коленях, руки у них за головой. Это поза безопасная для снижения уровня агрессивности этих людей, которые только что были в толпе, нарушали порядок.
«В случае сопротивления применяют насилие. Возьмите наших Дудинского и Кохно»
Иностранный корреспондент:
Как вы видите, мне не дают закончить репортаж об этой демонстрации и уводят подальше от лужайки, которая находится прямо перед зданием немецкого парламента.
Александр Ивановский:
Когда происходят агрессивные действия толпы, конечно, пытаются нейтрализовать этих людей. В случае сопротивления применяют насилие. Возьмите наших Дудинского и Кохно. Дудинский спокойно прошел и подчинился действиям правоохранителей, а Кохно вел себя агрессивно, поэтому его довели до такого состояния, когда он выполнял все их действия. То есть это связано, как у врача, снять агрессию и заставить человека подчиняться тому порядку, который принят в обществе.
Анастасия Дехтяр:
Вот Германия, такие же приемы – газ..
«Но основная идея цепи заключается в том, чтобы не зашли с тыла»
Александр Ивановский:
Когда, конечно, идет массовая демонстрация и представляет угрозу для общественного порядка и в конечном итоге для безопасности остальных граждан, то естественно, что полиция действует жестко. Но обратите внимание, что целый ряд участников еще и ведут себя как агрессивно. Кроме того, они не подчиняются в случае задержания сотрудникам полиции. Посмотрите, какие большие массы людей. И для того, чтобы не произошло более печальных последствий, а там, как правило, присутствуют еще анархисты и экстремисты, полиция принимает все меры, которые в данном случае полезны для задержания. Это, когда он упал, у него проверяют, живой он или не живой, артерии работают или нет, то есть какую ему помощь оказать. Значит, особенность заключается в том, что... Первое – это нейтрализовать, вывести из конфликта, оказать помощь медицинскую, если есть в этом необходимость, а если ведет себя агрессивно, то заставить его действовать так, чтобы он подчинялся действиям полиции или милиции.
Александр Ивановский:
Основная идея цепи заключается в том, чтобы не зашли с тыла. Обратите внимание на специальные средства, которые есть. Здесь не только у них специальные резиновые средства, но и целый ряд других вещей, которые используются, начиная от мегафонов, по которым предупреждают, ну а здесь фиксируют человека.
Анастасия Дехтяр:
Скажите, вот интересно, любопытный момент, что это у него в руке такое, у правоохранителя?
Александр Ивановский:
Это газ распылять.
Анастасия Дехтяр:
То есть поляки тоже распыляют газ?
«Нападающие тоже не только крестиком вышивают. Видите, у них дубины, палки»
Александр Ивановский:
Так почему тоже? Это стандартный набор, который есть для демонстраций. Применяют средства по повышающей. То есть разошлись – вопросов нет. Начали нападать с палками – пошли дальше. Прибежало очень много – туда гранату и дымовую шашку.
Александр Ивановский:
Здесь задержали человека, у него травма. И идут действия полиции, таким же образом структурируются при помощи защитных средств. Защищаются от нападающих. Нападающие тоже не только крестиком вышивают. Видите, у них дубины, палки, каждая из которых может голову проломить. Ну и практически действия, вы видите, примерно одинаковые. То есть тактика определенная, о которой, конечно, говорить не хочется.
Анастасия Дехтяр:
Смотрите, применяют оружие. Что это?
Александр Ивановский:
Нет, это выстрелы, шумовые гранаты, которые подавляют. Ударная волна подавляет активность участников сопротивления.
«Что касается буйств, это еще от национального характера зависит»
Александр Ивановский:
В Испании, когда проводят шествия и демонстрации, у них не надо получать разрешение, однако надо проинформировать органы местной власти о том, что будешь проводить. И они могут запретить проведение по тем или иным причинам, в первую очередь связанным с охраной общественного порядка. Что касается буйств, это еще от национального характера зависит, ведь испанцы очень горячие. Ну а здесь вы видите, что просто идет конкретная мясорубка. Люди лежат, их хватают, бьют. Неподчинение. В то же время флагштоками они пытаются отбиваться. Вот задержание участника акции.
Анастасия Дехтяр:
Правильное задержание или нет?
Александр Ивановский:
Идет эффект разгона толпы. То есть он встал бы и спокойно следовал, его бы никто не трогал, если бы он подчинился действиям полиции. Обратите внимание: у нас женщина, когда ее задерживали, одна такая умная сказала: «Девочки, до свидания. Я пойду сама». И спокойно идет, не создавая проблем ни для правоохранителей, ни для себя и понимая, что действие ее противоправное. Ясно, что это совершенно другой вариант, если бы она там кричала, обзывала и говорила всякие слова, которые они говорят, даже так не придумаешь. Основная проблема – наличие экстремистов в этих рядах, которые могут под шумок совершить всякую гадость.
Александр Ивановский:
О, Турция, там у них…
Анастасия Дехтяр:
Спокойная страна.
Александр Ивановский:
О чем вы говорите?
Анастасия Дехтяр:
Правда, тут гей-парад разгоняют.
Александр Ивановский:
Для турков гей-парад – это, конечно…
Анастасия Дехтяр:
Тоже вон оружие какое-то было.
Александр Ивановский:
Средства спецтехники, те же самые водометы, которые используются. Кстати, у нас использование их просто обозначалось. А если включить на полную мощь водомет, он просто сметает человека и можно даже травмы получить в результате скольжения по этой струе. Вчера тоже использовали у нас. Я считаю, что эффективно расчистили дорогу.
Моя дочка в Чикаго живет и говорит: «Я в магазине. Покупаю две винтовки М16 и два пистолета»
Анастасия Дехтяр:
Напоследочек оставим самое «сладкое» – это Америка.
Александр Ивановский:
У меня дочка в Чикаго живет. Я ей звоню.
– Послушай, Катя, чем ты сейчас занята?
– Я в магазине.
– Что ты покупаешь?
– Я покупаю две винтовки М16 и два пистолета.
– Ты что, с ума сошла?
– Папа, у нас по 15-20 человек погибает каждый день во время этих массовых волнений. А муж, Леня, уезжает в командировку, и мы остаемся с двумя девочками, 14 и 16 лет. И мы хотим себя защитить, потому что банды афроамериканцев носятся и могут ввалить в любой дом.
– А что ты делала вчера?
– Вчера ходила на курсы по владению этим оружием.
То есть, что касается американцев, у них наиболее жесткие, технологичные и вооруженные действия полиции. Конечно, очень жесткие отношения полиции и населения. Когда идут демонстрации, то задача полиции – не церемониться, а пресечь действия, связанные с нарушением общественного порядка. Пресечь для того, чтобы в дальнейшем не произошли более тяжелые события, которые они наблюдают.
«В Беларуси действия милиции соизмеримы с тем, что происходит»
Александр Ивановский:
Я бы хотел сказать про нашу милицию. Наша милиция – одна из самых гуманных, не боюсь этого слова, потому что, пока не было этих событий, вообще, министр устно рекомендовал не применять спецсредства, эти дубинки против людей, а разбираться. Кроме того, уровень доверия к милиции достаточно высокий в нашей стране по сравнению с другими странами. И вот то, что сейчас произошло, то, что нагнетается, и то, что говорят из-за рубежа потомки полицаев и нас называют оккупантами, а сами с Польшей говорят. Мне кажется, что это верх цинизма, того, что есть.
Поэтому действия милиции соизмеримы с тем, что происходит. Я что-то не видел на съемках, которые были, чтобы полицейский поднял упавшую демонстрантку, как наш полицейский. Там студентка упала, он ее поднял и побежал дальше. Но и установки те, которые они получают, конечно, связаны с пресечением. Но когда превышается определенный уровень, идет агрессия, пошла сцепка участников, оттуда начали вылетать всякие предметы, подготовленные коктейли Молотова. Для того чтобы снизить уровень напряженности и последствий того, что было, конечно, применяются действия. Хочу сказать, что протестующие милицию не жалеют. Все, которые жаловались, что их там побили. Кстати, били тех, кто орал. Жесткость со стороны нападающих гораздо более высокая, чем со стороны сотрудников.