12 дней подряд в Беларуси растёт число инфицированных коронавирусом

Новости Беларуси. Рост числа инфицированных коронавирусом в Беларуси наблюдается уже 12 дней подряд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Начиная с 16 сентября, ежедневно регистрируется более 200 заболевших.

Хотя еще в августе число новых случаев едва доходило до 60 в день. К важнейшим мерам предосторожности медики по-прежнему относят масочный режим, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции. Победить в борьбе с коронавирусом шансов больше, если сделать прививку от сезонного гриппа. Вакцинация поможет снизить общую нагрузку на организм.