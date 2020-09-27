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12 дней подряд в Беларуси растёт число инфицированных коронавирусом

27 сентября 2020 19:09
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Новости Беларуси. Рост числа инфицированных коронавирусом в Беларуси наблюдается уже 12 дней подряд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Начиная с 16 сентября, ежедневно регистрируется более 200 заболевших.  

Хотя еще в августе число новых случаев едва доходило до 60 в день. К важнейшим мерам предосторожности медики по-прежнему относят масочный режим, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции. Победить в борьбе с коронавирусом шансов больше, если сделать прививку от сезонного гриппа. Вакцинация поможет снизить общую нагрузку на организм.  

В Европе – до 50 тысяч новых случаев в сутки. Мнения людей о повторной вспышке пандемии (читать здесь).     

# Коронавирус # общество # Игорь Позняк

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