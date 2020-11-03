Что изменилось и кто купил первые абонементы? В агрогородке Овсянка после капремонта открыли бассейн

Новости Беларуси. 3 ноября в агрогородке Овсянка Горецкого района после капитального ремонта возобновил работу бассейн при местной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уверенно держаться на воде здесь научат не только школьников Овсянки, но и ребят со всего района. Что изменилось после ремонта, и кто купил первые абонементы, узнавала Юлия Мычка.

Антон Столяров:

Когда был закрыт бассейн, мы ждали его так долго, занимались гандболом, футболом, волейболом, баскетболом.

Сегодня вытянуть детвору из воды – задача не из простых, – жалуется тренер. Из-за реконструкции бассейна занятия по плаванию пришлось приостановить почти на год, внимание ребят переключили на другие виды спорта. Но теперь, когда уроки по плаванию вернулись в расписание школьников, резвиться в воде дети готовы часами.

Сергей Калько, инструктор физической культуры Овсянковской средней школы:

Очень сильно соскучились. Еще даже не начинался ремонт у нас капитальный, они уже приходили с вопросами: «А в этом году мы уже будем плавать или все-таки придется ждать еще один год?»

Уже много лет за температуру воды и другие санитарные нормы этого бассейна отвечает Алла Сергеевна. На ее глазах бассейн ремонтируют уже в третий раз. Медсестра средней школы хорошо помнит, как в далеком 1982 году при обычной сельской школе он только открылся. В те годы это было событие невероятного масштаба. Бассейн в деревне стал настоящей сенсацией для местных жителей.

Алла Минина, медсестра Овсянковской средней школы:

По сравнению с тем, что было, конечно, это большая разница. Ведь все же вперед движется, все меняется к лучшему.

Ремонтные работы в здании начались этим летом. Здесь заменили покрытие чаши бассейна, усилили фундамент здания, поменяли водопроводные и канализационные сети. Полы с подогревом, современные душевые кабины и раздевалки – условия не хуже, чем в столице. Все эти старания для тех, кто хочет, а теперь и может заниматься спортом в воде.

Юлия Соловьева:

Мы будем приезжать сюда на каждый урок физкультуры, у нас будет отличная форма фигуры, мы будем расслабляться, мы будем здоровы.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

Это очень большой подарок – подарок от Президента нашей Республики обыкновенному агрогородку. Жители очень благодарны, что имеют такую возможность заняться спортом, заняться физкультурой. Самое главное, что дети будут заниматься этим видом. Добротно исполнен, очень хорошо потрудились здесь строители. Вложили немало средств.

Бассейн в Овсянке смогут посещать не только местные школьники. Сюда буду привозить ребят из шести школ района. А вечером поплавать здесь сможет любой желающий. Разовое посещение для взрослого – 3,5 рубля.

Юлия Мычка, корреспондент:

Особенность этого бассейна в том, что обучать плаванию здесь можно детей уже с третьего класса. Его начальная глубина всего 75 см, а максимальная – два метра. Неподдельный интерес к плаванию проявляют местные пенсионеры. 30 % первых абонементов раскупили именно они.

Елизавета Гомолко, жительница агрогородка Овсянка:

Очень полезно для людей любого возраста, я думаю. Как оздоровление и как просто развлечение, особенно для маленьких.

Екатерина Антипенко, жительница агрогородка Овсянка:

Мы очень рады, мы очень давно ждали этого события. И мы с ребенком будем обязательно посещать бассейн. Особенно после трудового дня.