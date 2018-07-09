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Что грозит за взятку?

09 июля 2018 12:54
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Новости Беларуси. О том, чем взятки отличаются от подарков, говорили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:
О получении взятки у нас есть статья 430-ая Уголовного кодекса, которая говорит о том, что максимальный размер санкций – это лишение свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества. Если эта взятка была в крупном размере (крупный размер – это свыше 250 базовых величин), то до 10 лет.

Если особо крупный, то до 15 лет.

За дачу взятки в некрупном размере – это будет 5 лет, в крупном размере – до 7 лет лишения свободы.

То есть, сразу идёт лишение свободы?

Алексей Корочкин:
Нет. Идёт сразу ограничение свободы. Я просто говорю о максимальных санкциях.

В каких случаях подарок считается взяткой?

# Штрафы # общество # Алексей Корочкин

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