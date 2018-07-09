Что делать чиновнику с анонимным подарком?

Новости Беларуси. О разнице между взяткой и подарком говорили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Если подарок чиновнику вручили не лично, а оставили в кабинете – считается ли это взяткой? Что делать в такой ситуации?

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:

Сразу позвать коллег, чтобы они рядом посидели, пока Вы будете писать соответствующее заявление. У нас есть постановление Совета министров на этот счёт – №45 2016 года. Если такая ситуация произошла, Вы должны написать заявление, и передать по акту Вашей организации. Заявление вашему руководителю организации, в которой Вы работаете о том, что: «Я пришёл, увидел, непонятно, что там находится, поэтому передаю организации», – передаёте по акту, и только таким образом.

В каких случаях подарок считается взяткой?